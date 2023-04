SMS od Netfliksa. Taka wiadomość niepokoi wielu Polaków

Niezależnie od tego, czy posiadamy konto na Netfliksie, czy nie, na nasz telefon mógł trafić jeden z podejrzanych SMS-ów.

To nowa kompania phishingowa, w której oszuści wykorzystują Netfliksa. O czym informują w wiadomościach?

Brzmią one następująco:

"NETFLIX: Twoja ostatnia płatność została odrzucona, prosimy o potwierdzenie informacji o płatności. hxxps://moje-konto-abonament[.]com/",

"Netflix: Ostatnie automatyczne wycofanie Twojej subskrypcji nie powiodło się. Zaloguj się, aby zaktualizować swoje informacje za pośrednictwem : net.payment-security[.]com".

W pierwszym widzimy informację o odrzuconej płatności — to miałoby oczywiście skutkować przerwaniem dostępu do usługi. Rozwiązaniem problemu miałoby być potwierdzenie danych płatności. W drugim natomiast mowa o... nieudanym wycofaniu subskrypcji, widzimy zatem groźbę ponownego pobrania pieniędzy, co również powoduje, że chcielibyśmy szybko zareagować.

Gdy klikniemy linki umieszczone w wiadomościach, zostaniemy przeniesieni na fałszywą stronę imitującą Netflixa. Co może zapalić naszą czerwoną lampkę, to podejrzany adres witryny: "moje-konto-abonament[.]com" oraz niecodzienne sformułowanie, jakie od razu rzuca się w oczy, czyli "Zidentyfikuj się". Możemy też znaleźć się na angielskiej wersji tej strony.

Wprowadzenie danych logowania skutkuje oczywiście przekazaniem ich w ręce cyberprzestępców.

O zagrożeniu poinformował zespół CERT Orange Polska.

To nie pierwszy raz, kiedy oszuści wykorzystują metodę "na Netflixa"

Na przełomie 2022 i 2023 roku pojawiła się między innymi kampania phishingowa, w której oszuści również podszywali się pod Netflixa. W SMS-ach informowali o rzekomo kończącej się subskrypcji usługi, jaką należało odnowić poprzez potwierdzenie danych. Trzeba to było zrobić w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości — w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca, oszuści chcieli wyłudzić dane kart płatniczych.