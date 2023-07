Szykuj się na spore zmiany. Chodzi o twój numer PESEL

Spis treści: 01 Po co i gdzie będzie można zastrzec numer PESEL?

02 Jak zastrzec numer PESEL w banku, aplikacji mObywatel i w BIK?

Po co i gdzie będzie można zastrzec numer PESEL?

Poparta przez Sejm ustawa zakłada, że polscy obywatele uzyskają możliwość zastrzegania swoich numerów PESEL. Dzięki temu będą mogli ograniczyć ryzyko zagrożeń wynikających z kradzieży tożsamości. Mowa tu przede wszystkim o zaciąganiu zobowiązań (np. kredytów) na skradzione dane osobowe. Każdorazowo przy próbie wzięcia pożyczki lub kredytu w jakiejkolwiek instytucji finansowej będzie sprawdzane to, czy dany numer PESEL jest zastrzeżony. Taka weryfikacja będzie również przeprowadzana wówczas, gdy ktoś podejmie próbę wypłaty pieniędzy w wysokości przekraczającej trzykrotność wynagrodzenia minimalnego.

Reklama

Weryfikacja zastrzeżenia PESEL będzie odbywać się za pomocą specjalnego rejestru, do którego trafiać będą zastrzeżone numery. Gdzie będzie można zastrzec swój PESEL? Okazuje się, że będzie to można zrobić zarówno w formie tradycyjnej – odwiedzając urząd lub bank, jak i online – korzystając ze strony rządowej i profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel.

Jak zastrzec numer PESEL w banku, aplikacji mObywatel i w BIK?

Zastrzeżenie numeru PESEL okaże się nieocenioną pomocą w szczególności dla osób, które zgubiły swoje dokumenty tożsamości lub zostały okradzione. Wówczas będą one mogły udać się do placówki instytucji finansowej lub urzędu i zastrzec swój PESEL, co uchroni je przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na ich dane personalne. Będzie można również użyć profilu zaufanego i aplikacji mObywatel.

Z usługi zastrzeżenia numeru PESEL skorzystają pełnoletni obywatele Polski, a także cudzoziemcy, którym został on nadany.

Obecnie jednak instytucje muszą się przygotować na wprowadzenie tego rodzaju weryfikacji. Potrzebna jest przebudowa systemów informatycznych w celu wdrożenia nowych rozwiązań. Szacuje się, że zastrzec PESEL będzie można od czerwca 2024 roku.

Do tego momentu można skorzystać z usługi zastrzeżenia kredytowego oferowanej przez BIK, a także zastrzec skradzione dokumenty tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport) w systemie stworzonym przez Związek Banków Polskich.

Przeczytaj też:

Szykują się zmiany, dotyczące numeru PESEL! Rząd pracuje nad rejestrem

Kasjer pyta o kod pocztowy. Po co? Wie już o tobie wszystko

Dane milionów Polaków na Seszelach. Dostęp po 40 zł