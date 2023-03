Zatoka Omańska jest regularnie patrolowana przez siły Zachodu, by zapobiec przepływowi nielegalnej broni, materiałów wybuchowych i amunicji z Iranu do rebeliantów Huti. Tego typu proceder ma miejsce od kilku lat, lecz w ostatnich tygodniach liczba przechwyceń militarnej kontrabandy znacznie wzrosła.

Jak powiedział wiceadmirał Brad Cooper, dowódca NAVCENT: - To siódmy nielegalny ładunek broni lub narkotyków w ciągu ostatnich trzech miesięcy i kolejny przykład rosnącej szkodliwej działalności morskiej Iranu w całym regionie.

Co się stanie z przechwyconym ładunkiem? Wielka Brytania może go zatopić w morzu, lub przewieźć na ląd w celu zniszczenia. W przypadku wcześniejszych przejęć (przez USA), była również mowa, że sprzęt wojskowy może trafić do Ukrainy w ramach wsparcia wojskowego. Oficerowie planują wysłać do naszego wschodniego sąsiada ponad 5000 karabinów szturmowych, niewielką liczbę pocisków przeciwpancernych, 1,6 mln sztuk amunicji i ponad 7000 zapalników. Jak twierdzą eksperci, wysłanie do Ukrainy przechwyconej broni jest "niezwykłym krokiem", który otworzyłby nowe źródło wsparcia wojskowego dla tego kraju.