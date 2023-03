W Rosji na mocy ustawy wszedł w życie zakaz korzystania z szeregu popularnych aplikacji służących do komunikacji. Od teraz na urządzeniach rządowych i państwowych nie będzie można korzystać z wielu zachodnich (i nie tylko) programów. Blokada obejmuje kilka popularnych programów, które do tej pory wykorzystywano na wielu płaszczyznach. Wśród "zbanowanych" znaleźć można:



Reklama

Discord

Microsoft Teams

Telegram

WhatsApp

Snapchat

Skype

Threema

WeChat

Viber

Jak widać, ustawa swoim działaniem obejmuje wiele popularnych komunikatorów, choć kilka z nich zostało pominiętych. Jak zauważa Defence24, w Rosji na urządzeniach państwowych nadal działać będzie Signal czy Zoom. Czy celowo pominięto te programy i tylko na nich odbywać się będzie komunikacja?

Rosja odcięta od świata?

Decyzja Federalnej Służby ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej Rosji dotyczy jedynie urządzeń państwowych, zatem obejmie członków rządu i urzędników. Na razie nie wiadomo, czy ewentualne odcięcie się państwa nastąpi również na szerszej płaszczyźnie - na przykład dotyczącej całego społeczeństwa.

Takie działanie dałoby jasny sygnał, że państwo zupełnie i ostatecznie pozycjonuje się w opozycji do świata nie tylko zachodniego. Obecnie różnego rodzaju bany na treści internetowe można wskazać w Iranie czy Chinach. Ten potężny azjatycki kraj zdążył zasłynąć już ze swojej zapory, nazywanej prześmiewczo jako "The Great Firewall of China".

Wielu z nas z pewnością dałoby wiele, aby wykluczyć Rosjan i tamtejsze wpływy z przestrzeni internetowej. Sieć bez rosyjskich trolli i botów byłaby o wiele przyjemniejszym miejscem. Cóż, na zlikwidowanie głupot ich autorstwa i miernej propagandy przyjdzie nam jeszcze poczekać.