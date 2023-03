Magiczny sposób na gospodarkę

Wzrost gospodarczy można osiągnąć na kilka sposobów. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest produkować towary i świadczyć usługi, na które jest popyt. Pieniądz krąży, państwo i pracownicy zarabiają, całość się bogaci. Na koniec dnia widzimy statystyki świadczące o tym, że jesteśmy na plusie. Brzmi dobrze?

Tak to wygląda w normalnych realiach. Jak doskonale wiemy, te rosyjskie do nich nie należą, przez co działania na rzecz PKB wyglądają we wschodnim państwie zgoła odmiennie - choć wcale nie jest to pierwsza próba takiego sprytnego oszustwa. Jaki sposób znaleźli Rosjanie?