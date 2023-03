Rosja od początku ofensywy zdobyła 0.01% terenu. Totalna kompromitacja

Ukraińcy mieli niszczyć rosyjskie czołgi, łapiąc całe ich kolumny w zasadzki, gdzie po pierwszym ostrzale rosyjskie załogi panikowały i albo dały się zniszczyć/uszkodzić, albo porzucały maszyny. Wskazuje to na to, że Rosjanie w ogóle się nie uczą na swoich błędach, bo taką taktykę stosowali już podczas np. walk o Kijów. Wiemy, jak to się skończyło.

Biorąc pod uwagę, że są to straty w samym Wuhełdarze całościowo rosyjska ofensywa mogła zabrać niezwykle wielką część rosyjskiego sprzętu. I to wszystko za 0.01% zdobytego terytorium.