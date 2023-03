Na zamieszczonym w mediach społecznościowych wideo można zobaczyć, znajdującego się w okopie ukraińskiego żołnierza, który znajduje się pod ostrzałem rosyjskiego opancerzonego transportera BTR-82A. To, co jest szczególne w tym filmie, jest to, że mimo ciężkiego ostrzału mężczyzna zachowuje zimną krew, wręcz momentami zachowuje się, jakby się nie przejmował całą sytuacją.

Jak zauważa portal The WarZone nie jest znany czas nakręcenia wideo, ani dokładne miejsce. Z bezpiecznej odległości całą wymianę ognia obserwował dron. W poście, który opisuje ten materiał filmowy, można przeczytać: "Nasz bohater pod ciężkim ostrzałem jeden na jednego z APC. Książki powinny być napisane o tych ludziach, a oni po prostu po cichu bronią naszego kraju".

Na załączonym filmie widoczne jest, że mężczyzna porusza się w okopie w niezwykle spokojny sposób, jest wręcz niewzruszony kulami, przelatującymi tuż obok jego głowy, ani bardzo licznymi rykoszetami. Ignoruje liczne eksplozje, a nawet flarę, która wpadła do okopu.