Zniszczył 5 rosyjskich czołgów w jednej bitwie. Ukraińcy robią użytek z amerykańskich Javelinów

W najnowszym artykule The New York Times możemy przeczytać, że Ukraina pokonała Rosję w największej dotychczas bitwie pancernej tej wojny - w trwających ponad trzy tygodnie starciach pod Wuhłedarem strona rosyjska straciła co najmniej 130 czołgów i transporterów opancerzonych. Częściowo wpadając w pułapkę własnych min, bo Ukraińcy wpadli na świetny pomysł, jak wykorzystać je przeciwko najeźdźcy - gdy Rosjanie poruszali się rozminowanymi drogami, ukraińscy żołnierze atakowali pierwszy czołg w kolumnie, a pozostałe próbując go ominąć, po prostu wjeżdżały na miny.

Javeliny ciągle działają. 5 czołgów w czasie jednej bitwy

Ukraińcy wciąż korzystają również z innych sposobów niszczenia rosyjskich pojazdów opancerzonych, w tym amerykańskich pocisków Javelin. Bo chociaż już latem ubiegłego roku mówiło się o tym, że Rosjanie nauczyli się "oszukiwać" tę broń, to skuteczna akcja 79. Brygady Powietrznodesantowej jest najlepszym przykładem tego, co potrafi Javelin w rękach utalentowanego operatora. Jak dowiadujemy się z postu w mediach społecznościowych tego oddziału, podczas starcia w okolicach miasta Marjinka (na zachód od Doniecka) jeden z żołnierzy zniszczył z ich użyciem aż 5 rosyjskich czołgów.