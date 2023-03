Dron spadł przy instalacji Gazpromu niedaleko Moskwy

UJ-22 został odkryty przy instalacji Gazpromu w mieście Gubastowo ok. 80 kilometrów od Moskwy. Maszyna realizowała misje bojowe i obserwacyjne oraz została wyspecjalizowana do pomocy w kierowaniu atakami rakietowymi. SZU chwalą się, że dron może również realizować misje kamikadze, czyli dokonywać uderzeń z małym ładunkiem o masie do 20 kilogramów w wybrane cele.