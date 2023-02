Gdzie te sankcje? Rosyjskie drony Orłan-10 wciąż latają na zachodnich częściach

Autonomiczny rosyjski dron Orłan-10. Co to za UAV?

Orłan-10 to rosyjski bezzałogowy statek powietrzny opracowany i produkowany przez Specjalne Centrum Technologiczne do wykorzystania w celach rozpoznawczo-patrolowych. Mówimy o dronie średniego zasięgu, którego kadłub mierzy 2 m długości (rozpiętość skrzydeł 3,1 m), a maksymalna waga startowa wynosi 16,5 kg. Do jego wystrzelenia używa się składanej katapulty, a odzyskanie jednostki jest możliwe za sprawą dołączonego do niej spadochronu.



Orłan-10 za sprawą modułowej konstrukcji umożliwia operatorowi wymianę i dopasowanie zastosowanych czujników do prowadzonej misji, tj. kamery i kamery termowizyjne do zwiadu i namierzania celów czy nadajnik radiowy do prowadzenia walki elektronicznej (zakłócenia transmisji). Dron może latać z prędkością maksymalną 150 km/h i pozostawać w powietrzu do 16 godzin, a jego koszt - oszacowany przez Worldwide Equipment Guide - to 87-120 tys. USD.

Tyle że jak podaje Insider, rosyjska to jest tu co najwyżej myśl techniczna, bo zdaniem ekspertów same drony można nazwać choćby częściowo zachodnimi. Dlaczego? Jak dowiadujemy się z raportu RUSI (Royal United Studies Institute), opartego na pozyskanych dokumentach finansowych, danych celnych, rejestrach sądowych, dokumentach rosyjskich firm i innych informacjach zebranych przez Reutersa i iStories, producent Orłanów-10 nadal korzysta z zachodniej technologii i pomimo kolejnych sankcji nakładanych przez USA, Europę i innych sojuszników Kijowa, wciąż udaje mu się pozyskać "nasze" części do produkcji i naprawy dronów.