Panika w chińskiej armii. Bezsilność wobec amerykańskiego THAAD

THAAD to potężny amerykański system obrony powietrznej. Ma on o wiele większe możliwości likwidowania pocisków balistycznych od popularnego systemu Patriot, który ma również Polska. Chiny bardzo obawiają się go, ponieważ masowe jego użycie może całkowicie powstrzymać wszelakie ataki rakietowe, gdyby Państwo Środka chciało uderzyć np. na Tajwan.

THAAD to system mobilny, który może być przetransportowany w dowolne miejsce na świecie w bardzo krótkim czasie i po uruchomieniu jest zdolny do natychmiastowego użyta przeciwko pojawiającym się zagrożeniom. Został zaprojektowany i zbudowany przez koncern zbrojeniowy Lockheed Martin.

