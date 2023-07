Zamieszki we Francji. Te siły specjalne mają je stłumić

GIGN

Obecne zamieszki we Francji pomaga także tłumić GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale). To prawdziwa elita elit, stanowiąca doborową jednostkę francuskiej żandarmerii wojskowej. Wyróżnia się na tle RAID i BRI tym, że jest to pełnoprawna jednostka wojskowa, mogąca wykonywać operacje poza krajem.

GIGN to główna jednostka antyterrorystyczna Francji, której operatorzy wysyłani są do najcięższych zadań. To RAID na sterydach, gdzie głównym zadaniem funkcjonariuszy jest walka z terroryzmem, uwalnianie zakładników, ale także ochrona głównych osób w państwie za granicą. Operatorzy GIGN są także wysyłani do zwalczania zagrożeń chemicznych czy radiacyjnych. Przez to rekruci poddawani są 3-miesięcznej selekcji, po której następuje rok treningu. O jego brutalności krążą legendy i dość powiedzieć, że przez cały okres działania GIGN straciło więcej ludzi podczas treningu rekrutów niż w czasie operacji.

Zdjęcie GIGN standardowo posiada podobne wyposażenie co RAID. Częściej jednak używa karabinów szturmowych / Domenjod / Wikimedia

GIGN ma także dostęp do znacznie szerszej gamy pojazdów. Szczególnie wyróżnia ich wykorzystywanie militarnych helikopterów z parku maszynowego żandarmerii m.in. SA 330 Puma. De facto więc podczas obecnych zamieszek we Francji, żaden z agresywnych protestujących nie chciałby spotkać operatora GIGN, który użyje wszystkiego, aby go zatrzymać.

Jak donoszą media, funkcjonariusze GIGN od kilku dni są rozmieszczani na ulicach miast, gdzie trwają najcięższe zamieszki. Raczej nie zobaczymy ich bezpośrednio na nagraniach z akcji, z tego powodu, że najprawdopodobniej nie wysłano do niej dużo funkcjonariuszy. GIGN ma pełnić ostateczną funkcję wsparcia, aby utrzymać porządek i jednakowo deeskalować konflikt. Być może mają za zadanie nie ujawniać niczego, co mogłoby ich zidentyfikować, gdyż prawnie tożsamość operatorów GIGN jest ściśle chroniona i np. nie mogą pokazywać twarzy do kamery. Dlatego mogą być pozbawieni wszelkich oznaczeń identyfikujących ich jako część GIGN.