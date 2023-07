Jak informuje CNN, powołując się na anonimowych urzędników z administracji Bidena, Waszyngton ma w najbliższym czasie zdecydować, czy amunicja kasetowa zostanie wysłana do Ukrainy. Jak podaje portal "decyzja jest oczekiwana wkrótce". Jednakże, jeśli byłaby pozytywna, to głowice zostałyby włączone już do nowego pakietu pomocy wojskowej, który ma zostać wysłany do Kijowa w przyszłym miesiącu.

Amerykański urzędnik powiedział dla CNN: - Niewątpliwie miałyby one znaczący wpływ na pole bitwy -. Zmiana nastawienia ma być spowodowana dynamiczną sytuacją mającą miejsce we wschodniej Ukrainie. Niewątpliwie ma to związek z ukraińską kontrofensywą.

Od poprzedniego roku Ukraińcy wywierają presję na USA, żeby przekazano im amunicję kasetową - ma ona zmniejszyć przewagę liczebną rosyjskich wojsk. Do tej pory Waszyngton był przeciwny temu pomysłowi, argumentując, że głowice kasetowe niosą bardzo wysokie ryzyko dla cywilów. Ponadto Wielka Brytania, Francja i Niemcy (jako bliscy sojusznicy USA) są sygnatariuszami zakazu używania amunicji kasetowej.

Mimo że od pewnego czasu trwa ukraińska kontrofensywa, to nie zauważono większych postępów na froncie. Jak podają eksperci, rosyjska linia obrony okazała się lepiej ufortyfikowana, niż oczekiwano. Jak twierdzą amerykańscy urzędnicy, taka sytuacja spowodowała, że udało się "złagodzić obawy" poszczególnych zachodnich sojuszników.

Nadzieje Ukrainy na otrzymanie tego typu broni obudziły się tydzień temu, kiedy przedstawiciel Pentagonu stwierdził, że amunicja kasetowa będzie "przydatna" na linii frontu. Jak powiedziała Laura Cooper, zastępczyni asystenta sekretarza obrony ds. Rosji, Ukrainy i Eurazji: - Nasi analitycy wojskowi potwierdzili, że DPICM będą przydatne, szczególnie przeciwko okopanym rosyjskim pozycjom na polu bitwy.

Strona ukraińska uważa, że amunicja kasetowa pozwoli na skuteczniejsze przeprowadzanie ataków na zwiększonym obszarze. Głowice mają być skuteczne przeciwko rozproszonym, jak i skoncentrowanym celom. Jak powiedział w grudniu ukraiński deputowany Ołeksij Gonczarenko dla CNN: - Rosja szeroko używa starych stylów, najbardziej barbarzyńskich stylów amunicji kasetowej przeciwko Ukrainie. Osobiście byłem tego ofiarą. Byłem pod tym ostrzałem. Mamy więc pełne prawo użyć go przeciwko nim.

Czym jest amunicja kasetowa?

Amunicja kasetowa jest specjalnym rodzajem broni, która zawiera w sobie od kilku do kilkuset małych ładunków wybuchowych (subamunicji). Ten rodzaj amunicji eksploduje w powietrzu nad celem, jednocześnie uwalniając mniejsze ładunki. Pole rażenia może osiągnąć powierzchnię stadionu piłkarskiego. Bomby mogą zawierać subamunicję o różnym działaniu - może być subamunicja odłamkowa, przeciwpancerna, czy chemiczna.

Warto zauważyć, że zarówno USA, jak i Polska nie są sygnatariuszami konwencji o zakazie używania bomb kasetowych. Według dostępnych danych w naszym wojsku mamy do dyspozycji takie bomy jak RBK, LBKas-250, czy ZK-300. W sumie pod konwencją podpisało się 111 państw z całego świata. Trzeba także podkreślić, że amunicja kasetowa może zostawiać po sobie liczne niewybuchy, które już po ustąpieniu konfliktu stanowią śmiertelne zagrożenie dla cywilów.