Nadciąga kryzys wodny. 5 miliardów ludzi będzie walczyć o kroplę wody

W nadchodzących dekadach ludzkość stanie w obliczu bezprecedensowego wyzwania, a mianowicie globalnego kryzysu wodnego, który dotknie nawet 5 miliardów osób. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) i Imperial College London, dwie trzecie światowej populacji może zmagać się z poważnymi niedoborami wody, co zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu i stabilności gospodarczej.

Prognozy te, oparte na modelach klimatycznych, wskazują, że już w 2030 roku połowa ludności Ziemi żyć będzie w regionach o ekstremalnym stresie wodnym, gdzie zapotrzebowanie na wodę przewyższy dostępność o nawet 40 procent. Te alarmujące dane, pierwotnie podkreślone w analizach ONZ z 2022 roku, potwierdziły się w obliczu rekordowych upałów i susz, które w 2024 roku spustoszyły systemy wodne na całym świecie.

Stale rosnące temperatury przekładają się bezpośrednio nie tylko na globalne, ale również na regionalne zmiany sum opadów. To z kolei prowadzi do zmian w uprawach rolniczych. Trzeba tutaj podkreślić, że ma to duży wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe oraz zdrowie i samopoczucie ludzi.

5 miliardów ludzi będzie walczyć o kroplę wody

Główne przyczyny kryzysu tkwią w kombinacji zmian klimatycznych, wzrostu demograficznego i nieefektywnego zarządzania zasobami. Globalne ocieplenie prowadzi do topnienia lodowców, zmniejszając spływ rzeczny i powodując susze w kluczowych regionach, takich jak Sahel czy północna Europa, gdzie prognozy na lata 2026-2029 wskazują na wilgotniejsze warunki tylko w nielicznych obszarach. Do tego dochodzi rosnące zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie i przemyśle.

Do 2030 roku produkcja żywności może stracić połowę potencjału z powodu niedoborów. W Europie, w tym w Polsce, mniejszy spływ wód gruntowych oznacza uboższe gleby i wyższe ceny żywności, co podkreśla raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Zanieczyszczenie i urbanizacja pogłębiają problem, czyniąc wodę pitną luksusem w wielu krajach rozwijających się.

Brak wody zagrozi bezpieczeństwu narodowemu i ekosystemom

Skutki kryzysu będą katastrofalne, prowadząc do konfliktów, migracji i spadku PKB. W krajach bogatych straty gospodarcze mogą wynieść średnio 8 procent PKB, a w uboższych nawet 15 procent, z powodu zakłóceń w elektrowniach wodnych i łańcuchach dostaw. Przykłady z 2025 roku, jak susze w Azji Południowej czy podnoszący się poziom mórz zagrażający miastom nadbrzeżnym, pokazują, jak 700 milionów ludzi może stać się migrantami klimatycznymi.

Raport WEF ostrzega przed wojnami o wodę, które już teraz nasilają napięcia w regionach takich jak Bliski Wschód. W skali globalnej, 5 miliardów osób do 2050 roku odczuje spadek zasobów rzecznych, co zagrozi bezpieczeństwu narodowemu i ekosystemom. Aby uniknąć najgorszego, potrzebne są natychmiastowe działania, od strategii odporności wodnej UE ogłoszonej w 2025 roku, promującej recykling wody i inwestycje w technologie oszczędzające, po globalne inicjatywy jak Konferencja Wodna ONZ.

Rozwiązania obejmują inteligentne rolnictwo, odsalanie wód i edukację, które mogą złagodzić prognozy o 30 procent. Kraje jak Polska powinny skupić się na ochronie zasobów gruntowych, a międzynarodowa współpraca, na redukcji emisji CO2. Tylko zjednoczone wysiłki pozwolą uniknąć scenariusza, w którym woda staje się towarem deficytowym, zagrażającym przetrwaniu miliardów ludzi.

***

