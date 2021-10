Oto pierwszy na świecie reaktor jądrowy SMR. Kilka takich pojawi się w Polsce

Nad reaktorami SMR intensywnie pracuje na świecie wiele korporacji. Chociaż najwięcej z nich znajduje się w Stanach Zjednoczonych, to jednak dopiero szykowane są ich testy. Tymczasem pierwszy taki reaktor do użytku komercyjnego budowany jest właśnie w Chinach. Wygląda na to, że również jako pierwszy będzie dostarczał energię mieszkańcom na chińskim Hajnanie. Niestety, jego moc będzie mała.

Jeszcze ciekawsze wieści dochodzą do nas z firm U-Battery i Cavendish Nuclear z Wielkiej Brytanii. Poinformowały one o budowie pierwszej na świecie makiety takiego reaktora. To bardzo ważny moment w rozwoju tej technologii. Inżynierowie chcą na przykładzie tego modelu pokazać światu i firmom, jak będą wyglądały takie obiekty i funkcjonowały.

U-battery to zaawansowany mały reaktor modułowy oparty na sprawdzonej technologii reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem. Wykorzystuje on wysoce odporne na awarie paliwo TRISO i zapewniają skalowalną moc wyjściową z mocy cieplnej 10 MW (4 MW energii elektrycznej) przy powierzchni podstawy wynoszącej 350 metrów kwadratowych. Każda jednostka ma kosztować ok. 68 milionów dolarów.



Zdjęcie Pierwsza na świecie pełnowymiarowa makieta reaktora SMR / U-Battery / materiały prasowe

Warto tutaj podkreślić, że nie tylko będą to najbardziej bezpieczne reaktory jądrowe, jakie powstały w całej historii rozwoju tej technologii, ale również najbardziej ekologiczne. Można śmiało powiedzieć, że gdy wejdą to powszechnego użytku, będziemy je stawiać nawet na miejskich osiedlach i nie obawiać się, że kiedykolwiek dojdzie do ich awarii czy katastrofy.

Ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się o małych, modułowych reaktorach jądrowych SMR. Również w naszym kraju jest to temat bardzo popularny. Dzieje się to za sprawą Zygmunta Solorza, który wraz z firmą ZE PAK planuje wybudować kilka reaktorów SMR w Pątnowie. Według planów, mają to być systemy reaktorów BWRX-300.

To reaktor wodno-wrzący o mocy 300 MW z obiegiem naturalnym i pasywnym systemem chłodzenia, pracującym w oparciu o typ reaktora ESBWR. Firma GE Hitachi Nuclear Energy jest w trakcie budowy prototypu takiego reaktora. Tylko jeden jego moduł może zasilić w energię elektryczną 120-tysięczne miasto.

Reaktor BWRX-300 będzie wymagał do 60 procent mniejszych kosztów kapitałowych na MW w porównaniu z innymi konstrukcjami SMR chłodzonymi wodą lub istniejącymi projektami dużych reaktorów jądrowych. Przedstawiciele GE Hitachi Nuclear Energy informują, że reaktor BWRX-300 to jeden z najbardziej innowacyjnych tego typu urządzeń na świecie.

Pierwsze systemy w naszym kraju będą mogły zostać wpięte do sieci energetycznej pod koniec tej dekady. W 2019 roku Zygmunt Solorz powołał do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Jest to jeden z elementów realizacji wizji Zygmunta Solorza, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce, a w szczególności jakości powietrza.