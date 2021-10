Największa farma fotowoltaiczna składa się z 155 554 modułów o mocy 455 W każdy (łączna moc 70 MW) i zajmuje teren o powierzchni 100,7 hektarów. Do niedawna był on wykorzystywany przez Kopalnię Adamów do wydobywania węgla brunatnego. Teraz przyczyni się do zielonej transformacji naszego kraju.

Największa taka inwestycja w kraju

Farma powstała z inicjatywy Zygmunta Solorza, a jednym z odbiorców prądu będzie Grupa Polsat Plus. Elektrownię zbudowało konsorcjum ESOLEO i PAK Serwis dla grupy ZE PAK, a pracach brali udział m.in. byli górnicy, którzy zostali przekwalifikowani i realizują inne projekty związane z energią odnawialną, zamiast wydobywać węgiel. Sama budowa trwała 180 dni.

Zdjęcie Farma fotowoltaiczna Brudzew / INTERIA.PL

- To jedna z największych w Polsce inwestycji w zieloną energię zrealizowanych przez prywatny kapitał. To kolejny milowy krok w transformacji energetycznej zarówno ZE PAK, jak i całego regionu Wielkopolski. Chcemy, aby do 2030 roku PAK wytwarzał energię wyłącznie z odnawialnych źródeł - w tym m.in. ze Słońca, wiatru i biomasy. Wkrótce uruchamiamy także w Koninie produkcję zielonego wodoru, który jest paliwem przyszłości - powiedział Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA.

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie zauważalnie zmniejszy ślad węglowy i przyczyni się do ograniczenia globalnego ocieplenia. Ma ona produkować rocznie ok. 68 188 MWh energii, co przełoży się na roczne zmniejszenie emisji CO 2 o 56,7 tysięcy ton.

Zdjęcie Farma fotowoltaiczna Brudzew / INTERIA.PL

- Brudzew - kiedyś kopalnia, dzisiaj zielona produkcja energii to realny symbol polskiej transformacji energetycznej. Dzięki inwestycji o wartości 163,8 mln zł netto - zbudowanej całkowicie za prywatne pieniądze - zrekultywowany teren odzyskał wartość użytkową i jest przykładem jak realizować transformację energetyki w Polsce, włączając w to stworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących od pracy w górnictwie - dodał Piotr Woźny, Prezes ZE PAK SA.

Krok w stronę zielonej przyszłości

Budowa elektrowni w Brudzewie to między innymi 306 inwerterów oraz ponad 900 km kabli i światłowodów. Ogrodzenie farmy, do której prowadzi 16 bram wjazdowych, ma aż 12 km długości. Farma jest wyposażona w 31 stacji transformatorowych, a palety po modułach zostały przetworzone na płyty sklejkowe, które zostaną wykorzystane do produkcji mebli. Jest to pierwszy w Polsce moduł wytwarzania energii typu D, który ma wszelkie certyfikacje ION.

- Inwestycja była realizowana w bardzo szybkim tempie - prace przygotowawcze rozpoczęto 4 listopada 2020 r., prawomocne pozwolenie zamienne na budowę uzyskaliśmy 12 lutego 2021 r., wtedy też rozpoczęliśmy montaż konstrukcji farmy. Montaż modułów trwał od 12 kwietnia do 11 sierpnia br. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wysłaliśmy do starostwa 19 sierpnia 2021 r., a 26 października 2021 r. farma uzyskała Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION wystawione przez ENERGA-OPERATOR S.A., co daje 355 dni od rozpoczęcia prac przygotowawczych do uzyskania certyfikatu ION - podsumował Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu ESOLEO i PAK PCE.