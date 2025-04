SkyShowtime w super pakiecie. Sprawdź nową ofertę Plusa i Polsat Box

Grupa Polsat Plus nawiązała partnerstwo ze SkyShowtime, aby wzbogacić swoją ofertę streamingową o najnowsze hity filmowe i serialowe. Klienci mogą liczyć na dostęp do szerokiej gamy hollywoodzkich i lokalnych produkcji w atrakcyjnych pakietach cenowych. Od dzisiaj użytkownicy będą mogli korzystać z serwisów SkyShowtime w ramach ofert Plus, Polsat Box oraz Polsat Box Go, co oznacza dostęp do popularnych kanałów telewizyjnych i serwisów w promocyjnych warunkach.