Max, Disney+ i Polsat Box Go nigdy nie były tak tanie. Plus rozbił bank

Do tej pory pakiet All In Streaming kosztował w Plusie 49,99 zł. Teraz cena streamingów (Max, Disney+ i Polsat Box Go Plus) będzie zależała od wybranej oferty.

Zasada jest prosta - im wyższy pakiet abonamentu, tym tańszy pakiet streamingowy.



Przykładowo, wybierając abonament XL za 99 zł miesięcznie za pakiet streamingów trzeba będzie dopłacić 25 zł miesięcznie. Przy pakiecie L za 69 zł miesięcznie koszt streamingu to 30 zł na miesiąc, a przy abonamencie M za 59 zł za dostęp do filmów i seriali trzeba wydać 40 zł.

Co wchodzi w skład pakietu streamingów?

Tu warto dodać, że w pakiecie All in Streaming dostajemy Max Premium, który w normalnej ofercie kosztuje 49,99 zł oraz Disney+ za który w standardowej opcji trzeba zapłacić 37,99 zł. Co ważne, ta druga platforma już zapowiedziała podwyżkę abonamentu.

Max w wersji Premium zapewnia dostęp do filmów i seriali najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Abonenci mogą oglądać produkcje w rozdzielczości 4K Ultra HD, z obsługą HDR10, Dolby Vision i Dolby Atmos.

Disney+ to z kolei platforma streamingowa, która oferuje szeroki wybór treści z bogatej biblioteki Disneya oraz z innych marek należących do firmy, takich jak Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic. Są w niej dostępne klasyczne animacje Disneya, najnowsze produkcje kinowe, a także ekskluzywne seriale, takie jak "The Mandalorian" czy "Loki".

Polsat Box Go Plus to jedna z ofert subskrypcyjnych w ramach usługi Polsat Box Go. Dostajemy w niej dostęp do ponad 30 kanałów na żywo oraz biblioteki produkcji Polsatu.