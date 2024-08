Disney+ niedawno zapowiedział podwyżki cen i wspominaliśmy wam, że dotyczy to tylko wybranych rynków. Teraz przyszedł czas także na Polskę. W kraju obecnie dostępny pakiet będzie droższy i jego cena wzrośnie o kilkanaście złotych. Ile trzeba będzie zapłacić?

Nowa cena Disney+ Premium w Polsce

Cena Disney+ w Polsce wzrośnie z obecnej 37,99 zł/miesiąc do 49,99 zł/miesiąc. Podwyżka jest więc całkiem spora, bo wynosi kilkanaście złotych. Jakby tego było mało, to nowa opłata zacznie obowiązywać po mniej niż roku od ostatniej podwyżki (z grudnia 2023 r.).

Nowa cena Disney+ zacznie obowiązywać w Polsce już od 17 października i dotyczy pakietu Premium. Co prawda będzie można trochę zaoszczędzić, ale to wiąże się z kupnem subskrypcji na cały rok, która ma kosztować 499,99 zł. Wtedy dwa miesiące będzie można uzyskać za darmo.

Nowy pakiet Disney+ Standard

Na otarcie łez pozostaje pakiet Disney+ Standard, który to dotychczas nie był dostępny w Polsce. Jego debiut zbiegnie się w czasie z podwyżką planu Premium, czyli 17 października br. Subskrypcja będzie tańsza. Również względem obecnie dostępnej.

Polska cena Disney+ Standard została ustalona na poziomie 29,99 zł/miesiąc (lub 299,99 zł/rok). W tym planie trzeba jednak liczyć się z pewnymi ograniczeniami i są to:

Dostęp do treści w jakości Full HD (bez 4K)

Brak Dolby Atmos

Możliwość oglądania na dwóch urządzeniach (zamiast czterech)

Jest też Disney+ Standard z reklamami



Istnieje również trzeci pakiet i jest nim Disney+ Standard z reklamami. To jeszcze tańsza opcja na dostęp do platformy, ale w tym przypadku trzeba liczyć się z przerywnikami w postaci materiałów sponsorowanych i brakiem dostępu do zapisywania filmów oraz seriali do obejrzenia w trybie offline.

W październiku Disney+ Standard z reklamami pojawi się na kolejnych rynkach. Wśród nich są trzy państwa w Europie. Tej subskrypcji w Polsce na razie nie ma i nie wiadomo, kiedy zostanie wprowadzona do kraju. Najbliższa ekspansja planu nie obejmuje naszego rynku.

Flagowy pakiet Disney+ Premium w ciągu niespełna roku zostanie więc obarczony wyższą ceną w naszym kraju dwukrotnie. Jak dobrze pamiętamy, początkowo za dostęp w Polsce trzeba było zapłacić 28,99 zł/miesiąc.