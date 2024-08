Disney+ jak Netflix. Ogłasza koniec współdzielenia kont

Netflix zdecydował się powalczyć z użytkownikami udostępniającymi własne konta innym osobom już jakiś czas temu. Potem wprowadził tańszy plan z reklamami i takie działania okazały się być strzałem w dziesiątkę. Kiedy podobne zmiany zobaczymy w platformie Disney+? Niestety w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Reklama

Kiedy Disney+ wprowadza zakaz współdzielenia kont?

Firma w trakcie omawiania wyników finansowych za poprzedni kwartał przekazała, że zabiera się za użytkowników współdzielących własne konta z innymi osobami. Takie zmiany w Disney+ zapowiadano już od kilku miesięcy i teraz przyszedł czas na ich wprowadzenie w życie.

Disney+ wprowadzi zakaz współdzielenia kont na pierwszych rynkach począwszy od września. Informację przekazał sam CEO firmy, Bob Iger. Dokładny proces nie został omówiony, ale pewnie będzie to działało w podobny sposób, co u Netfliksa. Gigant będzie monitorować logowania do kont poza gospodarstwami domowymi i następnie wyciągnie konsekwencje. Skąd taki pomysł? Oczywiście chodzi o pieniądze.

Musimy zasadniczo sprawić, by był to biznes o wyższym zwrocie, wyższej marży i większym sukcesie. powiedział CEO Disneya, Bob Iger

Warto dodać, że biznes streamingowy Disneya w zeszłym kwartale po raz pierwszy w historii przestał przynosić straty. W połączeniu z Hulu oraz ESPN+ udało się wygenerować 47 mln dolarów zysku. W podobnym okresie 2023 r. była to strata w wysokości aż 512 mln dolarów.

Disney+ wkrótce z wyższą ceną

Jakby tergo było mało, to czekają nas podwyżki. Firma zapowiedziała wyższe ceny dla Disney+, Hulu i ESPN+, które zaczną obowiązywać na pierwszych rynkach od października. Z pewnością nie ominą również Polski.

Biznes streamingowy zaczął na siebie zarabiać i wprowadzenie zakazu współdzielenia kont w połączeniu z podwyżkami cen sprawi, że zyski będą jeszcze wyższe. Na co firma zresztą liczy. Natomiast nam, czyli użytkownikom, nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

W Polsce Disney+ dostępny jest obecnie w jednej opcji za 37,99 zł/miesiąc. Po podwyżkach cena wyniesie pewnie około 40 zł, a tańszego planu z reklamami w naszym kraju nie ma, co również być może z czasem ulegnie zmianie.