Pełno nowości i hit prosto z kina. Taki będzie sierpień w Disney+

Platforma Disneya pełna jest ciekawych produkcji, które zapewnią rozrywkę całej rodzinie. Wśród tytułów wartych obejrzenia są m.in. filmy, które trafiły do zestawienia najlepszych produkcji pierwszego półrocza 2024 roku, a także gigantyczny zbiór bajek Disneya — zarówno kultowych starych produkcji, jak i nowych tytułów.

Sierpień w Disney+ to natomiast prawdziwa gratka dla miłośników dzieł, które mogą się poszczycić gwiazdorską obsadą. Na platformę streamingową Disneya trafią świetne tytuły — znajdzie się coś prosto z kin, kolejny sezon uwielbianego serialu czy też nowość od National Geographic. Czego jeszcze mogą się spodziewać subskrybenci Disney+ w sierpniu? Oto lista nadchodzących filmów i seriali.

Sierpień w Disney Plus. Nowy sezon "Zbrodni po sąsiedzku" i gratka dla miłośników Gwiezdnych Wojen

Sierpień w Disney+ to m.in. powrót serialu docenionego zarówno przez krytyków, jak i rzesze fanów na całym świecie - „Zbrodnie po sąsiedzku” z gwiazdorską obsadą (Martin Short, Selena Gomez, Steve Martin), która wciela się w trio podcasterów-detektywów. Jaką tym razem zagadkę kryminalną mają do rozwiązania? To trzeba zobaczyć! Czwarty sezon nagrodzonego Emmy serialu komediowego „Zbrodnie po sąsiedzku” będzie dostępny wyłącznie w Disney+ już od 27 sierpnia.

Zdjęcie "Zbrodnie po sąsiedzku" zyskało rzesze fanów na całym świecie. Czwarty sezon serialu niedługo trafi na Disney+. / Craig Blankenhorn/Hulu / Avalon

Propozycje Disney+ na sierpień to także gratka dla miłośników uniwersum Star Wars — szczególnie tych najmłodszych, ale nie tylko. Animacja „Gwiezdne Wojny: Przygody Młodych Jedi” może bowiem przypaść do gustu widzom w każdym wieku. W drugim sezonie produkcji Młodzi Jedi wykonują misje w różnych zakątkach galaktyki, próbując powstrzymać piratów — od 14 sierpnia subskrybenci Disney+ będą mogli obejrzeć od razu 11 odcinków serii.

Zdjęcie Gratka dla miłośników Star Wars. Na platformie w sierpniu pojawi się drugi sezon animacji osadzonej w świecie Gwiezdnych Wojen. / Disney / materiały prasowe

Nowości w Disney Plus w sierpniu. Hity prosto z kina i seria od National Geographic

To nie jest jedyna ciekawa wakacyjna propozycja, którą Disney+ przygotował dla swoich subskrybentów. Wśród pozostałych nowości na platformie warto wymienić tegoroczny kinowy hit, czyli „Królestwo Planety Małp” (w obsadzie Freya Allan, Kevin Durrand czy Owen Teague). 20th Century Studios i reżyser Wes Ball powracają tu z nową odsłoną znanej na całym świecie serii filmowej i pokazują, jak kilka pokoleń po rządach Cezara nowy przywódca małp, niepodzielnie rządzący tyran, wpływa na losy mieszkańców planety. Jak będzie wyglądała przyszłość małp i ludzi? Subskrybenci Disney+ mogą obejrzeć tę produkcję już od 2 sierpnia.

Zdjęcie Nowa produkcja z uniwersum Planety Małp to akcja i emocje. / Disney / materiały prasowe

Na platformę Disneya trafi też niedługo najnowsza seria National Geographic od Jamesa Camerona - „OceanXplorers”. 19 sierpnia dostępne będą wszystkie odcinki, w których widzowie zostaną zabrani na pokład najbardziej zaawansowanego statku badawczego, jaki kiedykolwiek zbudowano — aby poznać najdalsze zakątki oceanów świata.

Zdjęcie Niezwykła seria National Geographic zabierze widzów na pokład OceanXplorera. / Disney / materiały prasowe

Disney Plus na sierpień 2024. Lista filmów i seriali

Co pojawi się na platformie Disneya w sierpniu? Oto sierpniowa lista nowości na Disney+.

Królestwo Planety Małp - od 2 sierpnia;

Zabójcze umysły -odcinek finałowy - 2 sierpnia;

Are you sure? - od 8 sierpnia;

Spoza układu - sezon 5 - od 12 sierpnia;

Gwiezdne Wojny: Przygody Młodych Jedi - sezon 2 - od 14 sierpnia (11 odcinków w dniu premiery);

Tyran - od 14 sierpnia;

OceanXplorers - od 19 sierpnia (wszystkie odcinki);

Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X - seria National Geographic - od 21 sierpnia (wszystkie odcinki);

Trio z Plainview - od 23 sierpnia;

Zbrodnie po sąsiedzku - sezon 4 - od 27 sierpnia.