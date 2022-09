Od technologii laserowej po wyodrębnienie źródeł kwasów omega-3. Od systemów kontroli ruchu lotniczego po buty do koszykówki.

Technologie opracowane przez NASA otaczają nas na każdym kroku. W większym bądź mniejszym stopniu.

Poznaj 15 najfajniejszych wynalazków NASA, których używasz w codziennym życiu.

Zdjęcie Memory foam ma bardzo szerokie zastosowanie, a została opracowana przez NASA / East News

Pianka z pamięcią kształtu

Pianka memory stosowana jest w bardzo wielu dziedzinach codziennego życia — nie tylko w materacach! Piankę z pamięcią kształtu można znaleźć we wkładkach do butów ortopedycznych albo jako element wyściełający fotele w samochodach marki premium.

Ten materiał został opracowany przez inżyniera finansowanego NASA, Charlesa Yosta. W pierwszej wersji wykorzystywany był do foteli lotniczych dla pilotów testowych, które miały lepiej amortyzować wstrząsy.

Zdjęcie Myszka komputerowa znajduje się w każdym domu — została wymyślona przez NASA / 123RF/PICSEL

Myszka komputerowa

Mysz komputerowa to przedmiot, który znajdziemy w większości domów. Mało kto wie, że prace zakończone jej wynalezieniem, zostały sfinansowane przez NASA. Badania przeprowadzone na początku lat 60. XX wieku na uniwersytecie Stanford przez Douga Englebarta miały na celu opracowanie interaktywnych urządzeń peryferyjnych do komputera. Ze strony NASA badania wspierał Bob Taylor, który następnie przeszedł do Xerox i nadal rozwijał urządzenie, jakim jest mysz komputerowa.

Zdjęcie Termometr bezdotykowy powstał dzięki NASA / East News

Termometr na podczerwień

Kolejna technologia opracowana przez NASA, która znajduje zastosowanie w wielu domach. Termometry na podczerwień pozwalają łatwiej i szybciej zmierzyć temperaturę ciała, co jest bardzo przydatne zwłaszcza w przypadku dzieci. Jednak sama technologia miała mieć inne przeznaczenie zgodnie z założeniami agencji — pomoc w pomiarze temperatury odległych obiektów kosmicznych.

Zdjęcie Technologia pozwalająca tworzyć stroje pływackie wykorzystywane przez zawodowców została opracowana przez NASA / AFP

Profesjonalny strój pływacki

Może nie jest to wynalazek używany na co dzień przez każdego, jednak wpływ technologii opracowanej przez NASA na wyniki profesjonalnych pływaków jest niebagatelny. Agencja kosmiczna nie testowała tych materiałów w wodzie, ale w tunelu aerodynamicznym. Ktoś jednak stwierdził, że te same właściwości sprawdzą się w wodzie — i miał rację.

Zdjęcie Czujniki obrazu nie powstały w firmach fotograficznych, lecz w NASA / materiały prasowe

Aparat w telefonie komórkowym

Wbrew pozorom czujniki obrazu, które w dzisiejszych czasach znajdują się w każdym smartfonie, nie zostały opracowane przez firmy fotograficzne. Ojcem tego wynalazku jest pracownik NASA — Eric Fossum. Chodziło o jak najbardziej efektywne wykorzystanie kamer w statkach kosmicznych. Firmy fotograficzne szybko objęły ten wynalazek licencjami i w taki sposób rozprzestrzenił się na cały świat.

Zdjęcie Po cmentarzu w Gdańsku jeździ autonomiczny busik. Technologia? Dzięki NASA / East News

Samochód autonomiczny

Może nie jest to powszechna technologia w tym momencie, jednak jej stosowanie będzie coraz częściej spotykane. W NASA ten projekt rozwijany jest od lat 80. XX wieku. Dzięki wykorzystaniu technologii LiDAR samochody będą obserwowały drogę i będą mogły być autonomiczne.

Zdjęcie Gra Lunar Lander została stworzona na podstawie misji kosmicznych NASA / YouTube

Gra Lunar Lander oraz wpływ na popkulturę

Mimo że w grze Lunar Lander od Atari nie zostały wykorzystane mikroprocesory od NASA, to jest ona oparta na misjach kosmicznych programu Apollo. Gracz musi doprowadzić do bezpiecznego lądowania małego statku kosmicznego na skalistej powierzchni Księżyca. Oprócz tego NASA zainspirowała twórców filmów (m.in. Apollo 13, Hidden Figures), a także całej amerykańskiej popkultury w latach 1965-80.

Zdjęcie Metoda LASIK, wykorzystywana w laserowej korekcji wzroku, została zaadoptowana od NASA / materiały prasowe

Operacje metodą LASIK

Nie, nie chodzi o to, że NASA operowała wzrok kosmonautom. Cykl eksperymentów przeprowadzonych na początku XXI wieku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej miał ustalić jaki wpływ na ruchy gałek ocznych ma brak grawitacji. Technologia opracowana na potrzeby badań została następnie zaadaptowana w operacjach korekcji wzroku metodą LASIK.

Soczewki okularów odporne na zarysowania

NASA to pionier technologii, która pozwala 10-krotnie zwiększyć odporność soczewki na zarysowania. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu DLC, czyli węgla diamentopodobnego, który jest połączeniem diamentu i grafitu. Taka powłoka jest szczególnie odporna na trudne warunki pogodowe. Firma Ray-Ban wykorzystała tę technologię do wypuszczenia na rynek serii Survivor.

Zdjęcie Nowoczesny system kontroli lotów na amerykańskich lotniskach został opracowany razem z NASA / 123RF/PICSEL

Systemy kontroli ruchu lotniczego

Zintegrowany system kontroli przylotów oraz odlotów (IADS) został stworzony w kooperacji między NASA a Federalną Agencją Lotniczą (FAA). Obsługuje 27 najbardziej lotnisk na terenie USA z największym natężeniem ruchu. Jest to ulepszony system zarządzania lotami, który ma sprawić, że opóźnione loty będą jedynie historią do wspominania przez pasażerów.

Zdjęcie Technologię rowkowania nawierzchni również zawdzięczamy NASA / 123RF/PICSEL

Nawierzchnia rowkowana

NASA zaczęła stosować nawierzchnię rowkową na pasach startowych, by zwiększyć przyczepność samolotów podczas startu. Rozwiązanie zostało uznane za przydatne, więc na całym świecie rozpowszechniono stosowanie tego typu podłoża. Dziś można je znaleźć na autostradach, basenach, placach zabaw czy halach przemysłowych. Według NASA zastosowanie tego rozwiązania na autostradach zredukowało liczbę wypadków na mokrej nawierzchni o 85%.

Zdjęcie Koc foliowy kojarzony jest przede wszystkim z działaniami ratowniczymi, jednak ma także wiele innych zastosowań / East News

Koce foliowe

Foliowe koce, którymi przykrywa się poszkodowanych lub owija zawodników, którzy ukończyli maraton, zostały opracowane w 1964 roku właśnie przez NASA. Materiał tworzy się poprzez odparowywanie aluminium w cienki plastik.

Zdjęcie Nike Air Jordan 1 FlyEase to jeden z modeli wykorzystujący technologię NASA / materiały prasowe

System Air w butach Nike

W butach Nike Air połączone zostały aż dwie technologie opracowane przez NASA. Pierwsza z nich, nazywana blow rubber mold, związana jest z produkcją hełmów dla astronautów, a za jej pomocą wykonywane są najtwardsze elementy buta. Druga innowacja to materiał amortyzujący, który został wymyślony przez inżyniera NASA — Franka Rudy’ego.

Zdjęcie Jeden z ważniejszych składników mleka modyfikowanego został opracowany przez naukowców z NASA / Getty Images

Ulepszona formuła mleka modyfikowanego dla niemowląt

Jednym z celów NASA oraz programów kosmicznych agencji była podróż na Marsa. Do tego typu wyprawy astronauci musieli być odpowiednio przygotowaniu, także pod kątem żywienia. Naukowcy NASA odkryli naturalne źródło kwasu tłuszczowego omega-3, które wcześniej można było wyodrębnić jedynie z mleka matki. Ta formuła jest obecnie stosowana w prawie wszystkich mlekach modyfikowanych na świecie.

Zdjęcie Odkurzacz bezprzewodowy też powstał dzięki NASA / East News

Odkurzacz bezprzewodowy

Już w latach 60. XX wieku NASA współpracowała z czołowym producentem elektronarzędzi i akcesorów w Stanach Zjednoczonych — firmą Black and Decker — w celu opracowania i produkcji bezprzewodowych wierteł, młotków i innych narzędzi możliwych do wykorzystania przy niskiej lub zerowej grawitacji. Owocem tej współpracy został bezprzewodowy odkurzacz — Dustbuster.

