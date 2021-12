Elon Musk prezentuje Cybergwizdek i śmieje się z Apple

Elon Musk nie przestaje zadziwiać. Oprócz prowadzenia wielu firm, od czasu do czasu lubi dorobić wypuszczając dziwne gadżety. Były już powerbanki czy miotacze ognia, a teraz nadszedł czas na... gwizdek. I to nie byle jaki gwizdek, bo wyglądający jak Cybertruck.

Miliarder przy okazji prezentacji swojego gadżetu wyśmiał szmatkę z mikrofibry Apple Cloth, którą amerykański koncern sprzedaje za całe 20 dolarów. Tak, szmatka do czyszczenia ekranu iPhone'a czy MacBooka kosztuje 100 złotych. Cybergwizdek jednak jest sporo droższy, bo kosztuje 50 dolarów, ale to żaden problem dla fanów firmy.

Musk nie ukrywa, że to namiastka Cybertrucka, który w Stanach Zjednoczonych bije rekordy popularności, chociaż wciąż go fizycznie nie ma w sprzedaży. Tesla opóźnia jego masową produkcję, zatem coś trzeba rzucić na pożarcie fanom firmy, by osłodzić długie miesiące oczekiwania. Podobno oczekujących jest grubo ponad pół miliona.

Kolekcjonerski Cybergwizdek jest wykonany z medycznej stali nierdzewnej i można go zawiesić na szyi. Był oferowany w luksusowym opakowaniu i był dostępny w limitowanej serii. Był, bo seria rozeszła się na pniu. Na razie nie wiadomo, czy będzie kolejna seria. Tak czy inaczej, eksperci są niemal pewni, że to dopiero początek gadżetowej ofensywy Elona Muska i Tesli. Możemy spodziewać się, że niebawem pojawią się breloczki Roadstera.