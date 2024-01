L'Oréal prezentuje na CES 2024 futurystyczną suszarkę do włosów

Targi CES 2024 w Las Vegas potrwają do 12 stycznia i wystawia się tam naprawdę wielu producentów elektroniki. Wśród nich jest także firma L'Oréal, która w przeszłości prezentowała przenośny czujnik UV, drukarkę do szminki czy aplikator do brwi działający na podstawie AR. W tym roku jest to futurystyczna suszarka do włosów.

Furutystyczna suszarka do włosów AirLight Pro marki L'Oréal

Nowa suszarka do włosów marki L'Oréal nazywa się AirLight Pro i jest to bardzo ciekawe urządzenie. Większość sprzętów tego typu wykorzystuje cewki podgrzewające i działa na zasadzie podmuchu ciepłego powietrza. Tutaj do jego mieszanki postanowiono dodać coś jeszcze. Firma zdecydowała się wykorzystać światło podczerwone.

Zdjęcie Suszarka do włosów L'Oreal wykorzystuje światło podczerwone / L'Oreal / materiały prasowe

Inspirowany jest sposobem, w jaki środowisko osusza deszcz. Zatem kiedy pada deszcz, dzień po wietrze pojawia się słońce, a to połączenie wiatru i słońca najskuteczniej osusza deszcz. Guive Balooch, globalny wiceprezes Inkubatora Technologicznego L'Oréal

Reklama

Firma twierdzi, że wykorzystanie światła podczerwonego pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na standardowe ciepłe powietrze, które wydmuchują suszarki do włosów. Takie rozwiązanie umożliwia suszenie poprzez usuwanie kropelek wody na powierzchni, ale nie wpływa na strukturę. W konsekwencji udało się skrócić czas procesu o 30 proc. Natomiast w przypadku zużycia energii elektrycznej odnotowano 31 proc. spadek. Poza tym włosy pozostają lepiej nawilżone i gładkie.

Firma nawiązała współpracę ze start-upem

L'Oréal przy projekcie nowej suszarki do włosów nawiązało współpracę ze start-upem Zuvi. Pracują w nim byli pracownicy DJI znanego z produkcji dronów i stworzyli oni podobne urządzenie. Wspólny projekt zakłada opracowanie specjalnej aplikacji do zarządzenia parametrami suszenia oraz różnych końcówek, które wpływają efektywnie na działanie gadżetu.

Urządzenie ma najpierw pojawić się w profesjonalnych salonach L'Oréal Professionnel i nastąpi to jeszcze w tym roku. Docelowo suszarka ma być dostępna dla wszystkich klientów. Dokładna cena nie jest znana, ale firma dąży do tego, aby była to kwota nieprzekraczająca 400 dolarów. Przy okazji producent pochwalił się, że jej sprzęt do farbowania włosów o nazwie Colorsonic (prezentowany na targach CES 2022) znajduje się obecnie w produkcji.