Samsung Galaxy Ring zaprezentowany w trakcie MWC 2024

Koreańczycy przy okazji deklarują długi czas pracy na baterii. Dokładne szczegóły nie zostały podane, ale powinniśmy spodziewać się w Galaxy Ring wartości zbliżonej do Ouya Ring, który jest w stanie pracować około siedmiu dni na jednym naładowaniu akumulatora. To jednak nie koniec, bo Samsung cały czas pracuje nad wydłużeniem żywotności baterii i finalnie osiągi mają być zadowalające. Ponadto użytkownik otrzyma do wyboru tryby, gdzie będzie można zdecydować pomiędzy większą funkcjonalnością oraz czasem pracy baterii.

Samsung Galaxy Ring prezentowany na MWC 2024

Inteligentny pierścień Samsunga w obecnej formie można będzie oglądać w trakcie targów elektroniki MWC 2024 na stoisku producenta do 29 lutego. Rynkowa premiera gadżetu ma odbyć się później w tym roku, ale dokładny termin nie jest na razie znany.

Samsung ujawnił w trakcie udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy, że Galaxy Ring m.in. pozwoli na śledzenie dni płodnych w połączeniu z platformą Natural Cycles. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać i powinniśmy poznać je bliżej planowanej premiery pierścienia. Cena na razie nie została podana.