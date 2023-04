Zacznijmy jednak od początku. Wspomniany mężczyzna od najmłodszych lat uwielbiał właśnie komiksy oraz gry. O nich także pisał i bez wątpienia stał się jednym z najlepszych w Polsce dziennikarzy piszących o grach.

Marzył o tym, aby pojechać na Comic-Con do San Diego. Ale wszyscy wiemy, jak to w życiu bywa — nawet gdy marzenie stało się namacalne, zniesione zostały przecież wizy, a kiedy na biletach lotniczych sechł już tusz, wtedy pojawiła się pandemia, która na długi czas zamknęła wszystkich w domu.

W wyniku wypadku, jaki miał miejsce w lipcu zeszłego roku, Piotr Bicki nie pojedzie na to wyjątkowe wydarzenie. Nie ma go już z nami i nawet jeśli go nie znaliście, mogliście odczuć jego brak. Od lat współpracował z CD-Action czy Eurogamerem, napisał w sumie ponad 25 tysięcy tekstów o tematach, jakie naprawdę kochał.

Reklama

Trudno pogodzić się z odejściem właśnie takiej osoby. Choć sam zdecydowanie nie miał najłatwiejszego życia z powodu wrodzonej łamliwości kości, na pierwszym miejscu stawiał potrzeby innych. Zamiast kupić sobie nowe okulary czy inne potrzebne rzeczy, wolał przeznaczyć część oszczędności na pomoc Ukrainie. Przykłady można mnożyć, Piotra w wyjątkowych słowach pożegnali też redaktorzy naczelni portali, na łamach których pisał.

Całe życie pisał o grach, a teraz robią dla niego festiwal

Nieobecność Piotra bez wątpienia odczuwa jego brat, który na co dzień pracuje z nami w Geekweeku. Przemek zadba jednak o to, aby pamięć o Piotrze oraz jego dziedzictwo nie zniknęły.

Fundacja Łap Życie

W tym celu założył fundację Łap Życie im. Piotra Bickiego, której celem jest pomoc osobom, które chcą rozwijać się w branży growej, ale z jakichś względów są uwięzione w swoim ciele i nie mogą rozwijać się tak, jak osoby pełnosprawne. Fundacja ma też przyznawać stypendia artystyczne czy dziennikarskie najbardziej uzdolnionej młodzieży niepełnosprawnej.

Zwieńczeniem tego projektu ma być coroczny festiwal gier i komiksu.

PIRLOND

Wideo youtube

Pierwsza edycja PIRLOND-u ma odbyć się już niedługo, bo na przełomie 2023 i 2024 roku. I nie będzie to jakiś tam festiwalik, o nie:

Startujemy od razu we Wrocławiu! mówi nam Przemek.

Na olbrzymiej przestrzeni zobaczymy właściwie połączenie targów gier z konwentem fanowskim.

Odbędą się tam turnieje CS-a, konkursy cosplay’owe, zobaczymy też prezentacje najnowszych gier i sprzętów. Nie może Cię tam zabraknąć. Wypatruj szczegółów, które pojawią się już wkrótce.

Wstępnie brane pod uwagę są dwa terminy na organizację wydarzenia: grudzień 2023 roku lub przełom marca i kwietnia 2024 roku. Śledź informacje w social mediach, a jak będą już konkrety - rezerwuj sobie daty w kalendarzach i... mamy nadzieję zbić z Tobą piątkę we Wrocławiu.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o Piotrku, można to zrobić tutaj.