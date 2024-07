Archeolodzy odkryli wyjątkowy książęcy grobowiec sprzed kilku tysięcy lat

We Włoszech archeolodzy odnaleźli nowy grobowiec książęcy datowany na VII wiek p.n.e. Znajduje się on w nekropolii Corinaldo i należy do przedstawiciela arystokracji zapomnianego dawnego ludu.

Zdjęcie We Włoszech odkryto niezwykły książęcy grobowiec sprzed kilku tysięcy lat / Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL