Archeolodzy z Peru dokonali odkrycia, które może zmusić nas do przepisania podręczników historii Ameryki. W regionie La Libertad odsłonięto monumentalny wielobarwny mural, którego wiek szacuje się na około 4 tysiące lat. Jego centralnym motywem jest potężny ptak drapieżny z rozpostartymi skrzydłami, którego głowę zdobią trójwymiarowe romby. Mural był częścią dekoracji dziedzińca świątynnego i oprócz ptaka przedstawia także stylizowane ryby, sieci, istoty mitologiczne i gwiazdy.

Sztuka i nauka w jednym

Odkrycie z jednej strony zachwyca formą i kolorystyką, a z drugiej daje unikalny wgląd w religię (jedna ze scen zdaje się przedstawiać rytuał przejścia - transformację człowieka w ptaka pod wpływem halucynogennego kaktusa San Pedro), hierarchię społeczną pierwszych cywilizacji na kontynencie amerykańskim i rolę szamanów, którzy byli jednocześnie przywódcami duchowymi i pełnili funkcję "naukowców" swoich czasów, przewidując pogodę na podstawie obserwacji nieba czy wykorzystując właściwości roślin leczniczych.

To świadectwo pojawiania się hierarchii społecznej w Peru, w miarę jak społeczeństwa stawały się coraz bardziej złożone i przekształcały się w cywilizacje

Rozwiń

Starsze niż Chavín de Huántar?

Odkrycie może być starsze niż słynne Chavín de Huántar, uważane dotąd za jedno z najważniejszych centrów ceremonialnych w Andach. Jeśli datowanie się potwierdzi, mamy do czynienia z jednym z najstarszych przykładów sztuki monumentalnej w obu Amerykach.

Archeolodzy podkreślają, że trójwymiarowy mural na stanowisku Huaca Yolanda świadczy o wysokim poziomie organizacji społecznej i wiedzy mieszkańców, którzy potrafili nie tylko tworzyć niezwykłe dzieła, ale także żyć w trudnym środowisku narażonym na regularne niszczycielskie skutki zjawiska El Niño.

I choć odkrycie elektryzuje świat nauki, Huaca Yolanda stoi dziś w obliczu bardzo przyziemnych zagrożeń - rosnącej urbanizacji, ekspansji rolnictwa i plądrowania. Wiele pobliskich stanowisk zostało już bezpowrotnie zniszczonych, a samo miejsce nie ma jeszcze pełnej ochrony ze strony peruwiańskiego ministerstwa kultury.

Wiedza tych dawnych społeczności o klimacie i środowisku może być cenna także dziś, w epoce kryzysu klimatycznego

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News