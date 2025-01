Archeolodzy zadziwieni odkryciem pierwszej w Europie społeczności skupionej na kobietach

Historyczne przekonanie, że kobiety praktycznie od zawsze opuszczały swoje rodziny, aby dołączyć do rodzin mężów po zaślubinach, może wymagać rewizji. Najnowsze badania genetyczne sugerują, że w społecznościach celtyckich w Brytanii było odwrotnie, były one skoncentrowane wokół kobiet i to mężczyźni przenosili się do rodzin żon.