Archeolodzy przecierali oczy ze zdumienia. Odkryli ślady zaginionej bazyliki Rzymian

Podczas rutynowych wykopalisk w Fano archeolodzy natknęli się na kamienne ślady wielkiej budowli. Takie odkrycia nie należą do rzadkości we Włoszech, gdzie do dziś pozostają ukryte wielkie skarby starożytnej cywilizacji. Jednak to znalezisko przekroczyło najśmielsze oczekiwania.

Wraz z odkrywaniem coraz to kolejnych warstw budowli, archeolodzy zaczęli lepiej poznawać jej układ. Okazała się naprawdę ogromna z kompleksowym układem pomieszczeń. Szybko zdano sobie sprawę, że budynek musiał zostać zaprojektowany przez naprawdę wybitnego architekta swoich czasów. Właśnie wtedy do archeologów doszło, że mogą stać przed niezwykłym odkryciem.

Budowla została wykonana z kamienia, datowanego wstępnie na 2000 lat wstecz. Według dostępnych informacji sławny rzymski architekt Witruwiusz, miał zbudować w tym mieście, zwanym ówcześnie Fanum Fortunae, wielką bazylikę. Niestety budowla nie przetrwała próby czasu i została pogrzebana pod ziemią. Archeolodzy od wieków próbowali ją odkryć, jednak bez skutku. Jak się okazuje, aż do teraz.

We włoskim mieście Fano odkryto ogromną bazylikę. To pozostałość po wielkim architekcie Ministerstwo Kultury Włoch materiał zewnętrzny

Inspiracja dla Leonarda da Vinci

Identyfikację sławnej bazyliki umożliwiło dzieło Witruwiusza, De Architectura, dziesięciotomowy traktat z I w. p.n.e. - jedyny zachowany tekst architektoniczny z okresu starożytności klasycznej. W nim rzymski architekt opisał układ bazyliki, który dokładnie pasował do pozostałości odkrytych w Fano.

- Mamy absolutną zgodność. W archeologii niewiele jest pewników...ale byliśmy pod wrażeniem precyzji - stwierdził Andrea Pessina, regionalny kurator ds. archeologii.

Prostokątna konstrukcja miała dziesięć kolumn po dłuższych bokach i cztery kolumny po krótszych bokach. Archeolodzy byli podekscytowani, gdy tysiącletnie projekty Witruwiusza, zawierające szczegółowe opisy pilastrów i podpór narożnych, okazały się zgodne z nowo odkrytą konstrukcją. Są przekonani, że bazylika jest rzeczywiście dziełem Witruwiusza, którego idee dotyczące proporcjonalności zainspirowały Leonarda da Vinci do stworzenia sławnego rysunku człowieka witruwiańskiego. Ilustracja analizuje idealne proporcje ludzkiego ciała. Dzieło powstało około 1490 roku na podstawie pomysłów Witruwiusza z jego De Architectury.

Rysunek człowieka witruwiańskiego autorstwa Leonarda Da Vinci Wikimedia Commons

Odkrycie na miarę grobowca Tutanchamona

Znalezienie bazyliki Witruwiusza stało się we Włoszech gorącym tematem do tego stopnia, że odnieśli się do niego nawet politycy. Włoski minister kultury, Alessandro Giuli, sam nazwał to być może najważniejszym odkryciem w nowoczesnej historii jego kraju. Porównał je nawet do odkrycia sławnego grobowca Tutanchamona i kamienia Lapis Niger w Rzymie.

- W tym konkretnym momencie naszego życia historia dzieli się na okres przed odkryciem bazyliki Witruwiusza i okres po odkryciu bazyliki Witruwiusza. Historycy będą relacjonować ten dzień oraz wszystko, co zostanie odkryte i napisane na temat tego wyjątkowego odkrycia od teraz do kilku następnych lat - stwierdził Alessandro Giuli na specjalnej konferencji.

Włoskie władze już naciskają na UNESCO, aby nadało bazylice status obiektu chronionego. Dodatkowe wykopaliska pozwolą określić zakres i stan zachowanej struktury. Tymczasem eksperci nadal zastanawiają się, czy miejsce to można udostępnić publiczności.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe © 2026 Associated Press