Prawie 90% przeanalizowanych artefaktów zostało wykonanych z obsydianu o zielonym zabarwieniu. Co jednak zaskoczyło badaczy to fakt, że pochodził on z różnych źródeł m.in. Otumba, Tulancingo, El Paraíso i Ucareo. I co ciekawe nie zdobywano go poprzez wojnę, a handel, także z rywalizującymi państwami.