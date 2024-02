Dawny jacht Churchilla przejdzie renowację. Będzie jak sprzed wojny

Pochodzący połowy lat 30. XX wieku jacht Amazonka wkrótce zostanie poddany gruntownej renowacji po 20-letnim okresie użytkowania jej jako łódź mieszkalna we Francji. Do blasku przywróci ją stocznia Pandennis. To Brytyjska firma produkująca luksusowe jachty i jedna z najbardziej uznanych stoczni produkujących superjachty. Dotychczas poza własnymi projektami, ma na koncie ponad 200 remontów.

Amazonka jest jachtem motorowym o długości 39,6 metra, zbudowanym w Wielkiej Brytanii przez formę Thornycroft i dostarczonym w 1936 roku. Rozwija maksymalną prędkość 12 węzłów (ok. 22 km/h), a maksymalny zasięg wynosi 4 tys. mil morskich (7,4 tys. km). Posiada dwa wysokoprężne silniki Cummins o mocy 700 KM. Dotychczas przechodził trzy większe remonty: w 1964 r., 1990 r. i 2005 r.

Ma 38,9 metra długości i 6,43 metra szerokości. Może pomieścić nawet 60 gości na przyjęciach i bankietach, ale nocowanie może zaoferować jedynie 12 osobom w 6 kabinach oraz 8 członkom załogi. W salonie o powierzchni 40 metrów kwadratowych znajduje się bar, jadalnia i sala konferencyjna, a na górnym pokładzie zainstalowano duże jacuzzi.

Czy jacht rzeczywiście należał do Winstona Churchilla?

W 2016 roku światowe media obiegła informacja, że jacht Churchilla jest na sprzedaż we Francji za cenę wywoławczą 2 miliony euro. Problem w tym, że Amazonka w rzeczywistości nigdy do premiera Zjednoczonego Królestwa nigdy nie należała. No, przynajmniej nie tak dosłownie, o czym poinformowało International Churchill Society, które zbadało rzekomą własność jednostki.

Natychmiast sprawdziłem nasz katalog pod kątem odniesień do"Amazon" (lub jego odmian) i "jachtu" w latach 1934-1938 i nic nie znalazłem. Jedyne wzmianki o jachtach dotyczyły Rosaury (jachtu lorda Moyne'a, na którym Churchill i jego żona podróżowali jako goście) oraz jachtu Enchantress należącego do Admiralicji, którego Churchill używał oficjalnie jako Pierwszy Lord Admiralicji w latach 1911-15. Stwierdził Allen Packwood, dyrektor Churchill Archives Centre.

David Lough, autor książki No More Champagne: Churchill and His Money, szczegółowo zbadał dokumentację finansową rodziny Churchillów i stwierdził: - Jestem pewien, że tysiące stron rachunków bankowych Churchilla, które sprawdziłem, nie zawierało żadnych dowodów na zakup jakichkolwiek jacht. Biorąc pod uwagę datę rzekomego zakupu to rok 1936, mogę być jeszcze bardziej pewny: ogólna sytuacja finansowa Churchilla w tamtym czasie po prostu to wykluczyła.

Było jeszcze kilka innych wersji. A jaka jest prawda? W komunikacie prasowym doszło do nieporozumienia. Właściciel powiedział wówczas, że łódź była własnością rządu brytyjskiego i została oddana do dyspozycji Churchilla, gdy był on pierwszym lordem Admiralicji. Miał nim pływać, ale nigdy nie był jego własnością. Odnalezione w archiwach dokumenty potwierdzają, że Amazonka widniała w sekcji "okręty brytyjskie". Nie zachowały się jednak żadne dowody potwierdzające, że stopa Churchilla choćby raz stanęła na pokładzie (co oczywiście nie jest niemożliwe).

Ale za to łódź może pochwalić się innym niezwykłym szczegółem ze swojej historii. Potwierdzono, że była zaangażowana w operację Dynamo — ewakuację Dunkierki w 1940 roku.

