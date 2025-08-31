Co to jest zaćmienie Księżyca?

Zaćmienie Księżyca to zjawisko astronomiczne następujące wtedy, gdy Ziemia znajduje się w jednej linii - dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem w pełni, a sam Księżyc usytuuje się w stożku cienia rzucanego przez naszą planetę. Takie rozmieszczenie ciał niebieskich sprawia, że do Księżyca nie dociera światło słoneczne, co skutkuje zmianami jego widoczności oraz odcienia.

Ciekawostką jest fakt, że zaćmienia Księżyca występują rzadziej niż zaćmienia Słońca. Średnio na trzy zaćmienia Słońca przypadają dwa zaćmienia Księżyca

Jak wygląda zaćmienie Księżyca?

Możemy wyróżnić trzy rodzaje zaćmień Księżyca - częściowe, całkowite oraz penumbralne (zwane także półcienistym). W częściowym - jak sama nazwa wskazuje, tylko część Księżyca przechodzi przez umbrę, czyli cień całkowity Ziemi. Wobec tego nietrudno się domyślić, że zaćmienie całkowite polega na tym, że cały Księżyc znajduje się we wspomnianej umbrze. Czym zatem jest zaćmienie penumbralne?

Penumbra jest obszarem półcienia - źródło światła jest częściowo przesłonięte. Można to nazwać kolokwialnie "słabszym cieniem" rzucanym przez naszą planetę. W zaćmieniu penumbralnym to właśnie ten słabszy cień pada na Księżyc.

Jak wygląda całkowite zaćmienie Księżyca, które jest znane również jako "Krwawy Księżyc"? Nasz naturalny satelita może wówczas przybierać różne odcienie czerwieni, co jest wynikiem rozproszenia światła słonecznego w atmosferze Ziemi.

Kiedy zaćmienie Księżyca w Polsce?

Całkowite zaćmienie Księżyca w Polsce będzie miało miejsce 7 września. Początek zaćmienia całkowitego nastąpi o godzinie 19:31. Zjawisko osiągnie swoje maksimum o godzinie 20:13, natomiast zakończenie nastąpi 20:53.

Trzeba jednak podkreślić, że poszczególne godziny zaćmienia mogą się różnić w zależności od regionu kraju. Zarówno przed jak i po zaćmieniu całkowitym nastąpi zaćmienie penumbralne oraz zaćmienie częściowe.

W jaki sposób należy obserwować zaćmienie Księżyca? W przeciwieństwie do zaćmienia Słońca nie są w tym przypadku potrzebne żadne przyrządy chroniące wzrok. Rzeczone zjawisko można obserwować gołym okiem, choć lepszy widok naszego naturalnego satelity zapewni użycie lornetki lub teleskopu.

