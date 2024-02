Jeśli macie na zbyciu kilka mln zł, to być może zainteresuje was oferta wystawiona na jednej z popularnych platform do sprzedaży nieruchomości. Na niej pojawiło się ogłoszenie związane z torpedownią Jurata, którą można nabyć za niecałe 5 mln zł. Za takie pieniądze można kupić placówkę na morzu, która nie jest tak okazała jak ta z Babich Dołów, ale na pewno ciekawa. Warto najpierw poznać jej historię.

Torpedownia Jurata to obiekt poniemiecki

Torpedownia w Juracie znajduje się kilkaset metrów od linii morza i jest to część niemieckiego kompleksu Hexengrund sprzed lat, który służył do badań. Zbudowano go w trakcie II wojny światowej (w 1942 r.). Do czego służyła ta placówka?

Luftwaffe badało w niej torpedy do zwalczania U-botów oraz samolotów. To specjalna wieża, która służyła do obserwacji spadających pocisków w okolicy Jastarni i Juraty. Początkowo kompleks składał się z trzech takich obserwatoriów, ale nie wszystkie z nich przetrwały próbę czasu. Do kupienia jest jeden z nich. Rodzi się jednak pytanie: po co komuś stara torpedownia?!?

Kompleks miał być rozbudowany

Obecnie torpedownia w Juracie jest obiektem nadszarpniętym przez czas, choć zachowała się stara cegła sprzed lat czy elementy oryginalnej stolarki. Poprzedni właściciele myśleli jednak o rozbudowie kompleksu i w 2009 r. wystosowali prośbę o pozwolenie do Ministerstwa Infrastruktury. Pomysł zakładał dobudowanie falochronu, pomostu oraz przystani i wzmocnienie budynku. Finalnie obiekt pod względem zajmowanej powierzchni miałby stać się dwa razy większy.

Zdjęcie Jeden z pomysłów na rozbudowę torpedownii Jurata / Whitewood.pl / materiał zewnętrzny

Plany oraz pomysły są, ale wymagają wcielenia w życie i obecni właściciele liczą na to, że uda się je zrealizować osobom, które zdecydują się na zakup tego niecodziennego obiektu. W ogłoszeniu można nawet znaleźć kilka propozycji do dalszego wykorzystania. Wśród nich pojawia się obiekt do organizowania eventów czy baza sportowo-rekreacyjna.

Torpedownia w Juracie została wystawiona na sprzedaż poprzez platformę Otodom. Obecni właściciele chcą sprzedać kompleks za 4 995 000 zł i powierzyli to zadanie biuru nieruchomości. Oczywiście można spróbować wynegocjować niższą cenę i w ten sposób zaoszczędzone pieniądze spróbować przeznaczyć na przykład na rozbudowę.