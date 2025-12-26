Archeolog Lisa Brundle, badająca kolekcję w ramach U.K. Portable Antiquities Scheme, opisuje zestaw jako "niezwykły i spójny", choć nietypowy dla grobów kobiet wyższej klasy w VII wieku. Zwykle podobne wisiorki odkrywa się w pochówkach, a nie porzucone w grupie na wzgórzu. Przedmioty noszą ślady użytkowania, uszkodzeń i przeróbek, co wskazuje, że mogły być antykami już w momencie zakopywania - miały wtedy ponad 60 lat.

Wisiorki z niezwykłą historią

Najcięższy wisiorek w kształcie litery D waży ok. 6,7 g i posiada duży granat osadzony w złotej, muszlowo zdobionej oprawie. Według Brundle kształt muszli ma symboliczne znaczenie, często związane z płodnością, a także chrześcijańskimi konotacjami. Pozostałe cztery elementy mają okrągłą formę z motywami gwiazd i koralików - trzy z nich to wisiorki, a jeden to część kopułkowa broszy, wyjęta w celu ponownego wykorzystania. Takie przeróbki są rzadkie, bo znanych jest zaledwie kilkanaście podobnych przykładów.

Skąd wzięły się przedmioty na wzgórzu?

Brundle sugeruje kilka scenariuszy. Jednym z nich jest skarb złotnika, ponieważ w VII wieku surowce do produkcji granatów były coraz trudniej dostępne, więc podróżny rzemieślnik mógł gromadzić stare klejnoty, by przerobić je na nowe ozdoby. Nie wiadomo jednak, jak zdobyto te przedmioty i możliwe, że były to łupy z grobów kobiet wyższej klasy.

Inna teoria zakłada "rytualne morderstwo", ponieważ usunięcie wisiorków z obiegu jako symboli statusu mogło oznaczać zerwanie więzi z poprzednimi właścicielkami i nadanie im nowego znaczenia. Brundle nie wyklucza też, że kobiety lub grupy rodzinne celowo ukryły swoje kosztowności w czasach niepewności politycznej.

Historia i kontekst polityczny

Odkrycie pochodzi z regionu Lindsey, który w późnym VI i VII wieku był niezależnym królestwem, lecz przechodził pod rządy Northumbrii i Mercji. W tym okresie chrystianizacja zmieniała społeczne i polityczne struktury, a ukrywanie kosztowności mogło być reakcją na niestabilność.

Brundle podkreśla, że dalsze badania w okolicach Donington mogą wyjaśnić znaczenie miejsca i przybliżyć nas do zrozumienia zmieniającego się pejzażu społecznego w VII-wiecznej Anglii.

Warto też dodać, że kolekcja została w tym roku zakupiona przez Lincoln Museum, gdzie będzie służyć nie tylko jako przykład wysokiego kunsztu złotniczego Anglosasów, ale także jako świadectwo rytuałów, wartości symbolicznych i społecznych z VII wieku.

