Drony odkrywają forum i teatr. Trzeba zmienić mapę starożytnego miasta
Włoscy archeolodzy dokonali odkrycia, które może całkowicie zmienić postrzeganie antycznej sieci miast w południowej Italii. Dzięki wykorzystaniu dronów i technologii teledetekcji naukowcy zidentyfikowali pozostałości forum oraz nieznanego dotąd monumentalnego teatru na stanowisku archeologicznym Fioccaglia. Odkrycie to potwierdza, że osada nad rzeką Ufita nie była przydrożnym punktem na Drodze Appijskiej, lecz dobrze zorganizowanym miejskim ośrodkiem o znaczeniu regionalnym.
Projekt badawczy, którym kieruje prof. Giuseppe Ceraudo z Uniwersytetu w Salento, realizowany jest we współpracy z Superintendence of Archaeology, Fine Arts and Landscape (włoskie agencje terenowe odpowiedzialne za ochronę, konserwację i nadzór nad dziedzictwem archeologicznym, historycznym, artystycznym oraz krajobrazowym na danym obszarze) oraz władzami gminy Flumeri. Badacze zastosowali drony wyposażone w kamery wysokiej rozdzielczości oraz magnetometry, aby "zajrzeć" pod ziemię bez prowadzenia wykopalisk.
Forum, teatr i siatka ulic sprzed 2 tys. lat
Uzyskane obrazy ujawniły regularny układ ulic i kwartałów zabudowy, charakterystyczny dla planowanych rzymskich miast. W centralnej części siatki odkryto prostokątny plac - forum, otoczone budynkami użyteczności publicznej. Kilkadziesiąt metrów dalej widoczny jest półkolisty zarys teatru, obiektu o rozmiarach typowych dla dużych ośrodków miejskich. Co ciekawe, wcześniejsze badania z lat 80. odsłoniły w tym miejscu brukowany decumanus i bogato zdobiony dom w tzw. pierwszym stylu pompejańskim, co już wtedy wskazywało na istnienie zamożnej społeczności.
Fioccaglia - zapomniane miasto na Drodze Appijskiej
Fioccaglia leży w dolinie rzeki Ufita, w miejscu, gdzie Droga Appijska - najstarsza droga rzymska, przebiegająca przez Italię w południowej części Półwyspu Apenińskiego, której zadaniem było połączenie Wiecznego Miasta z Kampanią - przecinała wewnętrzną część Kampanii.
Dziś szlak ten ma status Światowego Dziedzictwa UNESCO, a nowe odkrycia sugerują, że właśnie w tym punkcie znajdował się ważny węzeł handlowy i administracyjny. Niektórzy badacze identyfikują Fioccaglię z antycznym Forum Aemilii, założonym w II wieku p.n.e. przez konsula Marka Emiliusza Lepidusa - tego samego, który zlecił budowę słynnej Via Aemilia.
Odkrycie w Fioccaglii to przykład, jak nowoczesne technologie mogą odmienić rozumienie starożytnego świata. W nadchodzących miesiącach zespół planuje kolejne nieinwazyjne badania, które mają potwierdzić odkryte struktury i odtworzyć plan urbanistyczny całego miasta. Lokalne władze zapowiadają wsparcie projektu i utworzenie nowego planu ochrony dziedzictwa, który pozwoli w przyszłości udostępnić stanowisko turystom.
Dzięki połączeniu badań naukowych i działań konserwatorskich tworzymy model zarządzania dziedzictwem, który może stać się wzorem dla innych regionów