Projekt badawczy, którym kieruje prof. Giuseppe Ceraudo z Uniwersytetu w Salento, realizowany jest we współpracy z Superintendence of Archaeology, Fine Arts and Landscape (włoskie agencje terenowe odpowiedzialne za ochronę, konserwację i nadzór nad dziedzictwem archeologicznym, historycznym, artystycznym oraz krajobrazowym na danym obszarze) oraz władzami gminy Flumeri. Badacze zastosowali drony wyposażone w kamery wysokiej rozdzielczości oraz magnetometry, aby "zajrzeć" pod ziemię bez prowadzenia wykopalisk.

Forum, teatr i siatka ulic sprzed 2 tys. lat

Uzyskane obrazy ujawniły regularny układ ulic i kwartałów zabudowy, charakterystyczny dla planowanych rzymskich miast. W centralnej części siatki odkryto prostokątny plac - forum, otoczone budynkami użyteczności publicznej. Kilkadziesiąt metrów dalej widoczny jest półkolisty zarys teatru, obiektu o rozmiarach typowych dla dużych ośrodków miejskich. Co ciekawe, wcześniejsze badania z lat 80. odsłoniły w tym miejscu brukowany decumanus i bogato zdobiony dom w tzw. pierwszym stylu pompejańskim, co już wtedy wskazywało na istnienie zamożnej społeczności.

Fioccaglia - zapomniane miasto na Drodze Appijskiej

Fioccaglia leży w dolinie rzeki Ufita, w miejscu, gdzie Droga Appijska - najstarsza droga rzymska, przebiegająca przez Italię w południowej części Półwyspu Apenińskiego, której zadaniem było połączenie Wiecznego Miasta z Kampanią - przecinała wewnętrzną część Kampanii.

Dziś szlak ten ma status Światowego Dziedzictwa UNESCO, a nowe odkrycia sugerują, że właśnie w tym punkcie znajdował się ważny węzeł handlowy i administracyjny. Niektórzy badacze identyfikują Fioccaglię z antycznym Forum Aemilii, założonym w II wieku p.n.e. przez konsula Marka Emiliusza Lepidusa - tego samego, który zlecił budowę słynnej Via Aemilia.

Odkrycie w Fioccaglii to przykład, jak nowoczesne technologie mogą odmienić rozumienie starożytnego świata. W nadchodzących miesiącach zespół planuje kolejne nieinwazyjne badania, które mają potwierdzić odkryte struktury i odtworzyć plan urbanistyczny całego miasta. Lokalne władze zapowiadają wsparcie projektu i utworzenie nowego planu ochrony dziedzictwa, który pozwoli w przyszłości udostępnić stanowisko turystom.

Dzięki połączeniu badań naukowych i działań konserwatorskich tworzymy model zarządzania dziedzictwem, który może stać się wzorem dla innych regionów

