Jajka uratowały obrazy Leonarda da Vinci. Nowe odkrycie

Historycy od lat znajdowali w renesansowych i barokowych obrazach ślady dużych ilości białka. Doszli do wniosku, że musiały się tam znaleźć dzięki żółtkom, które artyści dodawali do swoich farb olejnych. To dlaczego tzw. Starzy Mistrzowie jak Leonardo da Vinci, Rembrandt czy Sandro Botticelli używali tego składnika, pozostawało zagadką. Aż do teraz.

Zdjęcie "Portret młodej kobiety" autorstwa Sandro Botticelliego, jednego ze Starych Mistrzów. Termin ten odnosi się do wybitnych malarzy, tworzących w Europie od XV do XVIII wieku. Byli to wykształceni artyści, uznawani za najlepszych w swoim fachu. Wykorzystywanie żółtka do tworzenia swoich obrazów, był wyrazem ich artystycznego geniuszu / Sandro Botticelli / Wikipedia

Tajemnica jajek w obrazach da Vinciego rozwiązana

Nad zagadką jajka w obrazach "Starych Mistrzów" po raz pierwszy pochyliła się grupa niemiecko-włoskich chemików. W laboratorium odtworzyli proces tworzenia farb olejnych, jaki mogli dokonywać malarze. Pierwszy z rodzajów farby składał się tylko z żółtka, wody destylowanej i oleju, natomiast drugi dodawał jeszcze pigmentów dla koloru. Porównywano je z mieszankami bez żółtka. Mierzono ilość i ruch wilgoci, utleniania, czas schnięcia i pojemności cieplnej farb.

Okazało się, że żółtko pomogło stworzyć mocniejsze wiązania między cząsteczkami pigmentów. Farba była sztywniejsza, dzięki czemu lepiej nadawała się do malarstwa impastowego, gdzie nakłada się ją grubą warstwą dla trójwymiarowego wymiaru.

Co jednak ważniejsze żółtko stworzyło odporniejsze kolory. Przede wszystkim niestraszna była im wysoka wilgoć. Zapobiega to marszczeniu się farby olejnej i tworzeniu sieci charakterystycznych linii, psujących obraz.

Zdjęcie Podczas badań naukowcy analizowali obrazy malarzy m.in. Madonnę z goździkiem Leonarda da Vinci, który ma być idealnym dowodem użycia farby z żółtkiem. Widać na nim wyraźne zmarszczki na twarzy Marii i dziecka. Zwykle pojawiają się one do kilku dni od malowania, gdy obraz zaczyna schnąć od góry do dołu w przypadku farb olejnych. Jako że obraz ten jest jednym z pierwszych Leonarda da Vinci i prawdopodobnie podczas jego malowania dopiero testował rozwiązanie farby z żółtkiem. Dlatego tylko twarze mają na nim zmarszczki

Prócz tego farba z żółtkiem wykazała lepsze właściwości ochrony przed ściemnianiem kolorów i żółknięciu obrazu. Wszystko za sprawą zawartych w nim przeciwutleniaczy. Nowe badania są pierwszym poważnym dowodem na to, że jajka naprawdę pozwoliły nam na oglądanie wspaniałych obrazów mistrzów malarstwa, ratując je przed większym zniszczeniem.

Nasze wyniki pokazują, że nawet przy bardzo małej ilości żółtka można osiągnąć niesamowitą zmianę właściwości w farbie olejnej, pokazując, jak mogło to być korzystne dla artystów - jedna z autorek badań, Ophélie Ranquet z Instytutu Inżynierii Procesów Mechanicznych i Mechaniki w Instytucie Technologii w Karlsruhe w Niemczech w rozmowie dla CNN

Odkrycie może pomóc w tworzeniu trwalszych farb, a co za tym idzie, wytrzymalszych obrazów współczesnych. Jednak naukowcy podkreślają, że największą wartością jest tu niezwykły wgląd w proces tworzenia jednych z najważniejszych dzieł sztuki historii. Stanowią kolejny dowód na to, że wymagały nie tylko zręcznego pędzla czy zmysłu artystycznego, ale co ważniejsze, analitycznego i czasem niekonwencjonalnego myślenia.

Zdjęcie "Opłakiwanie Chrystusa" autorstwa Sandro Botticelliego, według autorów badań był jednym z obrazów namalowanym farbą z mieszanką żółtka. Co ciekawe ten składnik używany był do tworzenia farb zwanych tempera także w starożytnym Egipcie. Farby olejne jednak dawały lepszą jakość i dominowały w Europie. Wykorzystanie żółtka przez wielkich malarzy można więc uznać za ich chęć połączenia w ich czasach nowych i starych metod malarstwa