Do zawalenia doszło około godziny 11:30, gdy ekipy remontowe pracowały nad konserwacją konstrukcji finansowaną z włoskiego Narodowego Planu Odbudowy i Odporności (PNRR). Na miejsce natychmiast skierowano trzy zespoły straży pożarnej, dwa wozy z drabinami oraz jednostki specjalistyczne.

Władze miasta błyskawicznie zareagowały na tragedię, burmistrz Roberto Gualtieri przybył na miejsce, a policja zamknęła ruch na Via dei Fori Imperiali, jednej z głównych arterii turystycznych stolicy. Na miejscu pojawili się również przedstawiciele nadzoru zabytków oraz minister kultury Alessandro Giuli.

Katastrofa przy Forach Cesarskich

To jednak nie koniec fatalnych wieści, bo ok. godziny 12:50 doszło do wtórnego zawalenia, które zniszczyło część przypory z lat 30. XX wieku i wewnętrzne stropy wieży, a także spowiło chmurą dymu całą okolicę, zmuszając ratowników do chwilowego wycofania się. Ostatecznie trzech pracowników ewakuowano z górnych kondygnacji przy pomocy podnośników, czwarty został wydobyty spod gruzów - 64-letni mężczyzna wciąż walczy o życie w szpitalu.

Gubernator regionu Lacjum Francesco Rocca poinformował, że sytuacja jest "stabilna", a prokuratura w Rzymie wszczęła już dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała. Śledczy analizują dokumentację techniczną, proces przyznania kontraktu oraz przebieg prac, ale nie podają jeszcze żadnych szczegółów na temat rozmiarów uszkodzeń konstrukcji ani przyczyn zawalenia

Torre dei Conti. Co to za budynek?

Wzniesiona w 1238 roku przez Riccarda Contiego, brata papieża Innocentego III, Torre dei Conti była jednym z najpotężniejszych symboli średniowiecznego Rzymu. Zbudowana nad pozostałościami Świątyni Pokoju, miała charakter zarówno obronny, jak i reprezentacyjny - stanowiła fortecę rodu Contich di Segni, rywalizującego z potężną rodziną Frangipani.

Początkowo mierzyła nawet 60 metrów (z czasem straciła połowę wysokości) i lśniła okładziną z trawertynu pochodzącego z ruin cesarskich forów. Z czasem jednak utraciła dawny blask, kolejne trzęsienia ziemi, zwłaszcza w 1348 roku, zniszczyły jej górne kondygnacje. Odbudowana w XVII wieku zyskała charakter monumentalnej ruiny, wzmacnianej masywnymi przyporami.

W XX wieku wieża została odrestaurowana i przekazana przez Mussoliniego stowarzyszeniu Arditi, a w jej wnętrzu umieszczono sarkofag generała Alessandra Parisiego. Od 2006 roku nie była użytkowana, ale w przyszłym roku miał zakończyć się 4-letni projekt konserwacyjny przywracający jej dawną świetność.

