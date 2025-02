Nowe odkrycia, szczegółowo opisane w badaniu opublikowanym na łamach czasopisma Journal of Human Evolution, skłoniły badaczy do przekonania, że żuchwa - określana jako SK 15 - w rzeczywistości nie należy do H. ergaster. Ich zdaniem pochodzi ona z nowego gatunku z rodzaju Paranthropus, ze względu na masywną budowę i ogromne zęby trzonowe nazywanego "Dziadkiem do orzechów".

Zanolli et al/Journal of Human Evolution/2025

Zanolli et al/Journal of Human Evolution/2025 domena publiczna

Okaz SK 15 został odkryty 75 lat temu w jaskini w południowej Afryce Zanolli et al/Journal of Human Evolution/2025 domena publiczna

Skamieniałość została więc sklasyfikowana jako należąca do nowo odkrytego gatunku, któremu nadano nazwę P. capensis. Najprawdopodobniej oddzielił się on od P. robustus ponad 2 miliony lat temu. Oznacza to, że co najmniej dwa gatunki Paranthropus – P. robustus i P. capensis – mogły współistnieć w regionie południowoafrykańskim 1,4 miliona lat temu, prawdopodobnie zajmując różne nisze ekologiczne i odżywiając się różnymi pokarmami. Naukowcy wezwali do dalszych badań zachowanych okazów rodzaju Paranthropus, aby poszukać skamieniałości P. capensis wśród nich.