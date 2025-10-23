Niewielki fragment ceramiki o średnicy zaledwie 2,5 centymetra, zapisany akadyjskim pismem klinowym, został odnaleziony w pobliżu Zachodniego Muru Świątynnego (Ściany Płaczu) podczas wykopalisk prowadzonych przez Izraelski Urząd ds. Starożytności (IAA) i Fundację Miasta Dawida.

Asyryjski list sprzed 2700 lat

Badacze przypuszczają, że był częścią oficjalnego dokumentu dotyczącego opóźnienia w zapłacie daniny, co mogło mieć związek z okresem napięć i buntów opisanych w Biblii, kiedy król Ezechiasz zbuntował się przeciwko władzy Asyrii.

Fragment odnaleziono dzięki metodzie płukania osadów, a warstwa ziemi, w której się ukrywał, pochodzi ze starożytnego kanału odwadniającego z okresu Drugiej Świątyni. Archeolodzy datują go jednak na okres Pierwszej Świątyni, zwanej także Świątynią Salomona.

Pamięta Pierwszą Świątynię

To pierwotna, opisana w Biblii i Tanachu, główna świątynia Izraelitów w Jerozolimie, zbudowana przez króla Salomona w celu przechowywania Arki Przymierza. Została zniszczona podczas oblężenia Jerozolimy przez babilońskie wojska króla Nabuchodonozora II, później na jej miejscu wybudowano Drugą Świątynię.

Jak ujawnili naukowcy inskrypcja zawiera datę ("pierwszy dzień miesiąca aw") oraz wzmiankę o "oficerze rydwanu", czyli urzędniku królewskim odpowiedzialnym za dostarczanie oficjalnych wiadomości. Analiza petrograficzna wykazała zaś, że glina nie pochodziła z rejonu Jerozolimy, lecz z dorzecza Tygrysu - obszaru, gdzie znajdowały się główne miasta Asyrii: Niniwa, Aszur i Nimrud.

Bunt Jerozolimy

Ma to dowodzić, że dokument powstał w asyryjskim centrum administracyjnym i został wysłany do Jerozolimy. Obecnie trwa szczegółowe badanie chemiczne prowadzone przez Izraelską Służbę Geologiczną w celu określenia dokładnego miejsca pochodzenia materiału.

Tak czy inaczej, odkrycie rzuca nowe światło na zasięg asyryjskiej władzy w Jerozolimie i sposób, w jaki funkcjonowała administracja imperium pod koniec VIII i na początku VII wieku p.n.e. Sama inskrypcja zostanie zaś po raz pierwszy zaprezentowana publicznie 23 października podczas konferencji "New Discoveries in Jerusalem and Environs".

