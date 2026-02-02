Masowy grób w Jordanii. Nowe światło na najwcześniejszą pandemię

Karolina Majchrzak

Archeolodzy odkryli w Jordanii pierwsze śródziemnomorskie miejsce masowego pochówku ofiar dżumy Justyniana - pandemii, która między VI a VIII wiekiem zabiła miliony ludzi w Cesarstwie Bizantyjskim. To przełomowe odkrycie nie tylko potwierdza historyczne przekazy, lecz także pozwala naukowcom po raz pierwszy prześledzić społeczny wymiar jednej z najbardziej tajemniczych zaraz w dziejach.

Mężczyzna w bogato zdobionej koronie i ciemnych, ozdobnych szatach, otoczony aureolą. Twarz z wyrazistymi oczami i krótkimi włosami, wykonana z wielobarwnych elementów mozaiki.
Cesarz Justynian Wielki (mozaika z San Vitale)The Yorck Project Wikimedia Commons

Dżuma Justyniana, opisywana przez bizantyjskich kronikarzy jako kara boska, długo uchodziła za wydarzenie trudne do jednoznacznego potwierdzenia archeologicznego. Brak masowych grobów i wyraźnych śladów demograficznego załamania rodził wątpliwości - niektórzy historycy sugerowali wręcz, że pandemia mogła być przesadzona.

Twarde dowody na skalę katastrofy

Nowe odkrycie zespołu badaczy Uniwersytetu Południowej Florydy, Florida Atlantic University i Uniwersytetu w Sydney, raz na zawsze zamyka ten spór. Naukowcy przeanalizowali DNA pobrane z ciał ponad 200 osób pochowanych w starożytnym Dżarasz, nazywanym czasem "Pompejami Bliskiego Wschodu", a wyniki opublikowali w Journal of Archaeological Science.

Mamy bakterie Yersinia pestis, mamy masowy grób i ciała - twarde dowody, że to się wydarzyło. Nie każda zaraza musi prowadzić do rewolucji czy upadku państwa, by uznać, że naprawdę istniała
podkreśla dr Rays Jiang z Uniwersytetu Południowej Florydy, współautorka badania.

Obecność bakterii Yersinia pestis

Analizy jednoznacznie wskazują, że był to pojedynczy epizod pogrzebowy, a nie stopniowo powiększający się cmentarz. Zmarli - kobiety, mężczyźni, dzieci, ludzie młodzi i starzy - zostali pochowani w pośpiechu, najprawdopodobniej w krótkim czasie po gwałtownym wybuchu epidemii. Sekwencjonowanie materiału genetycznego potwierdziło obecność bakterii Yersinia pestis, tej samej, która setki lat później wywołała czarną śmierć w średniowiecznej Europie.

Jak podkreśla dr Jiang, to odkrycie pozwala zamienić czysto biologiczne dane w prawdziwą opowieść o ludziach, którzy żyli, chorowali i umierali w czasie pandemii. Według badaczy populacja pochowana w Dżarasz była ruchoma i zróżnicowana - handlarze, najemnicy, niewolnicy, choroba zatrzymała ich wszystkich w jednym miejscu.

Wcześniej znaliśmy tylko ślad genetyczny choroby. Teraz mamy ludzką historię. Pandemia to nie tylko zjawisko biologiczne, ale też społeczne. Dzięki archeologii widzimy, jak zaraza wpływała na prawdziwych ludzi, w ich konkretnym środowisku i czasie
podsumowuje badaczka.
