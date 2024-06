Wyniki prac zostały ogłoszone przez Muzeum II Wojny Światowej. Badania odbywały się na torowisku przy ul. Sucharskiego, na działkach wzdłuż falochronu i zanim w stronę bulwaru, a także na zalesionym terenie przy parkingu.

Szeroko zakrojone prace rozpoczęły się już w 2016 roku, kiedy zdecydowano się na oczyszczenie terenu Westerplatte. Konieczne było usunięcie z obszaru wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym potencjalnych niewybuchów z okresu II wojny światowej, by zapewnić bezpieczeństwo turystom i pracownikom.

Działania saperskie były wykonywane przez żołnierzy z 43. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej, Kompanii Saperów Batalionu Inżynieryjnego z 2 Pułku Saperów z Kazunia Nowego, a także specjaliści z prywatnych firm.

Co odkryto na Westerplatte?

Jak powiedział Filip Kuczma, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: - Do dzisiaj specjaliści spenetrowali obszar o powierzchni ponad 13,5 ha, czego rezultatem było znalezienie ponad 4,7 tys. niebezpiecznych przedmiotów, w tym 3 bomb lotniczych, z których jedna, o wadze 500 kg, znajdowała się zaledwie 30 cm pod powierzchnią gruntu.

Ponadto w trakcie prac zneutralizowano około 200 pocisków artyleryjskich kalibru od 20 do 210 mm, zapalniki, elementy amunicji strzeleckiej, a także granaty ręczne i moździerzowe.

Co ciekawe, wraz z pracami saperskimi wykonywane były także prace archeologiczne. Ich rezultatem było odkrycie prawie 3,8 tys. przedmiotów historycznych. Są one powiązane z Westerplatte, część z nich datowana jest na XVIII wiek. Odkopano m.in. monety, różnego rodzaju naczynia, ozdobne kafle piecowe, kule i pociski muszkietowe z okresu napoleońskiego, a także elementy umundurowania, ołowiane plomby, czy część infrastruktury kolejowej z okresu funkcjonowania Składnicy.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku odkryto tutaj mogiły dziewięciu polskich żołnierzy, których część zginęła w zbombardowanej wartowni nr 5 drugiego września 1939 roku. Pozostali zginęli w innych częściach półwyspu. W trakcie przeprowadzonych badań udało się genetycznie zidentyfikować siedem osób.

Czym jest Westerplatte?

Westerplatte jest to półwysep o szerokości od 200 do 500 m i długości około 2000 m, który wcześniej funkcjonował jako wyspa, przy ujściu Martwej Wisły. Został ufortyfikowany w latach 1845-1847. Jego obrona we wrześniu 1939 roku stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej, a także symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy.

Sama nazwa Westerplatte wywodzi się z języka niemieckiego, gdzie "west" to "zachodnia", zaś "platte" to "płyta" (w znaczeniu "wyspy"). Dlatego też Westerplatte oznacza "zachodnią wyspę". Jak już wspomniano, półwysep jeszcze w XIX wieku był wyspą i konieczne było jej odróżnienie od istniejącej wówczas wyspy Ost Platte (wyspy wschodniej).

