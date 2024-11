Już w grudniu na aukcję w domu aukcyjnym Sotheby’s trafi jeden z najbardziej wypływowych tekstów w historii świata. To najstarsza znana kamienna tablica z wyrytymi Dziesięcioma Przykazaniami. Niestety to nie "oryginał", dzięki któremu moglibyśmy cofnąć się do czasów mojżeszowych, ale wiek i tak robi wrażenie. Pochodzi z późnego okresu bizantyjskiego, ma około 1,5 tys. lat i jest jedyną zachowaną kompletną tablicą z tej wczesnej epoki, jak czytamy w opisie.

Ta niezwykła tablica jest nie tylko niezwykle ważnym historycznym artefaktem, ale także namacalnym łącznikiem z wierzeniami, które pomogły ukształtować zachodnią cywilizację. Spotkanie z tym wspólnym fragmentem dziedzictwa kulturowego oznacza podróż przez tysiąclecia i połączenie się z kulturami i wiarami przekazywanymi przez jeden z najwcześniejszych i najtrwalszych kodeksów moralnych ludzkości. Opisuje Richard Austin, globalny dyrektor ds. książek i rękopisów w Sotheby's

Przez lata była traktowana jak bruk, chodzili po niej ludzie. Cudem przetrwała

Marmurowa tablica z Dekalogiem zapisanym pismem paleo-hebrajskim ma wysokość 60 cm i waży 50 kg. Została odkryta w 1913 r. podczas wykopalisk prowadzonych w związku z budową kolei w południowym Izraelu, w pobliżu miejsc, w których znajdowały się wczesne synagogi, meczety i kościoły. Przez lata nikt nie interesował się, co może być na niej napisane. Trzydzieści lat służyła jako kamień brukowy przy wejściu do jednego z lokalnych domów, z napisem skierowanym do góry, po którym chodzili ludzie. Można powiedzieć, że to prawdziwy cud, że przetrwała w tak dobrym stanie.



W 1943 r. sprzedano ją uczonemu, który rozpoznał w tablicy ważny samarytański Dekalog, który pierwotnie mógł być wystawiony w synagodze lub prywatnym domu. Jak przekazano, pierwotne miejsce przechowywania tablicy zostało zniszczone podczas rzymskiego najazdu w latach 400-600 n.e. lub późniejszych krucjat w XI w.

Dwadzieścia linijek tekstu ściśle nawiązuje do wersetów biblijnych znanych w tradycji żydowskiej oraz chrześcijańskiej. Co ciekawe, ta tablica właściwie zawiera jedynie dziewięć przykazań znanych z Piątej Księgi Mojżeszowej (Księgi Wyjścia), pomija "Nie bierz imienia Pana, Boga twego, na daremno". Co więcej, zawiera zapis o oddawaniu czci na Górze Garizim (Palestyna), świętym miejscu dla Samarytan.

Zanim cenny skarb z czasów starożytnych zostanie sprzedany, będzie można go zobaczyć. Tablica zostanie wystawiona publicznie w Sotheby's New York 5 grudnia.

