Nasi przodkowie wiedzieli. Już 41 tys. lat temu używali filtrów przeciwsłonecznych

Ponad 41 tysięcy lat temu Ziemia znalazła się w centrum zjawiska, które mogło zakończyć historię życia, jakie znamy. Pole magnetyczne planety osłabło niemal do zera, a bieguny zaczęły się odwracać. To rzadkie zjawisko, znane jako ekskursja geomagnetyczna, doprowadziło do gwałtownego wzrostu promieniowania słonecznego i kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi.