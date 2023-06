Naukowcy zrekonstruowali styl życia i twarz anglosaskiej nastolatki

Interesujące było obserwowanie, jak rozwija się jej twarz. Jej lewe oko było nieco niżej, około pół centymetra niż jej prawe oko. Byłoby to dość zauważalne w życiu.

Analiza wykazała, że prawdopodobnie emigrowała

Bioarcheolodzy przeprowadzili analizę izotopową kości kobiety, która wykazała, że po przeprowadzce udział białka w jej diecie zmniejszył się o znaczną ilość, co nastąpiło już pod koniec jej życia, w związku z czym naukowcy przypuszczają, że nie żyła długo po przeprowadzce. Okres między jej migracją a pochówkiem w pobliżu Cambridge był tragicznie krótki.

Była dość młodą dziewczyną, kiedy przeprowadziła się, prawdopodobnie z części południowych Niemiec, w pobliżu Alp, do bardzo płaskiej części Anglii. Prawdopodobnie była bardzo chora i przebyła długą drogę do zupełnie nieznanego miejsca - nawet jedzenie było inne. To musiało być przerażające.

Wcześniejsze analizy wykazały, że młoda kobieta prawdopodobnie cierpiała na jakąś chorobę, jednak naukowcy nie są do końca pewni, co to było, a przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana. Co więcej, została pochowana w bardzo wystawny sposób. Leżała na drewnianym rzeźbionym łożu, ubrana w piękne szaty, ze złotym, bogato zdobionym krzyżem.