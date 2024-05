Niebywałe odkrycie w polskim "Mieście Cudów". Będzie nowa atrakcja

Niewielkie miasteczko leżące w woj. dolnośląskim od lat nazywane jest "Miastem Cudów". Bardo cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów ze względu na swoje malownicze położenie nad rzeką i w otoczeniu gór, a także, ponieważ można tam znaleźć prawdopodobnie najstarszą drewnianą rzeźbę Matki Boskiej w Polsce.

Podróżni chętnie odwiedzają Bardo także ze względu na sporo atrakcji turystycznych. Niedawno odkryta zagadkowa podziemna konstrukcja ma szansę niedługo do nich dołączyć. Co na ten moment udało się ustalić o niedawnym znalezisku w Bardzie? Kiedy będzie można zwiedzać podziemia w Bardzie?

Nowe odkrycie na Dolnym Śląsku. Tajemnicze podziemia w Bardzie

Członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historyczne "Frankenstein" odkopali w Bardzie wejście do podziemi znajdujących się w pobliżu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1. Ukryte pod powierzchnią ziemi struktury to tajemnicza Felsenkeller, czyli piwnica wykuta w skale. Wejście do niej z czasem zostało z jakiegoś powodu zasypane. O miejscu tym od lat krążyły różne legendy i plotki. Teraz przynajmniej jedną z nich udało się potwierdzić - bo miejsce faktycznie istnieje.



- Tunel piwniczny był wcześniej podzielony na trzy pomieszczenia. Piwniczka ma około 30 metrów długości, jest wykuta w litej skale i posiada odpowietrznik w postaci studni około - 50-60 metrów do góry w skale - opowiada Przemysław Frynas, prezes ząbkowickiego stowarzyszenia, przytaczany przez Radio Wrocław.

Felsenkeller w Bardzie. Odkopano wejście do zagadkowej piwnicy

Eksploratorzy odgruzowali wejście do piwnicy przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej. Udało się ustalić kilka faktów na temat obiektu, jednak jego geneza pozostaje tajemnicą. Miejsce to podobno miało pełnić przed laty m.in. rolę piwnicy lodowej, składu lokalnego browaru - trzymano tam beczki z piwem; a nawet schronu przeciwlotniczego funkcjonującego podczas II wojny światowej.

- Pochodzenie i geneza obiektu są tak naprawdę nieznane. Podobno po wielkim pożarze miasta, trzymano tam przez pewien czas figurę Matki Bożej Bardzkiej, na początku XVIII wieku. Podobno odbywały się tam msze w grocie, jak za czasów pierwszych chrześcijan, być może powstał jeszcze w czasach średniowiecza - powiedział Radiu Wrocław Tomasz Karamon, autor książki o Bardzie "Co widziała Matka B. Opowieści z Barda".

Fascynujące podziemia w Bardzie. Szykuje się nowa atrakcja turystyczna na Dolnym Śląsku

Obiekt skrywa jeszcze wiele tajemnic, dlatego podziemia przejdą dokładne badania. Już teraz są jednak plany na to, aby w niedalekiej przyszłości z fascynującej piwniczki zrobić nową atrakcję turystyczną Barda. "Miasto Cudów" na Dolnym Śląsku udostępni więc zwiedzającym kolejne niezwykłe miejsce.

- Na pewno będzie to atrakcja. Osobiście w środku nie byłam, widziałam tylko filmik, ale to jest naprawdę niesamowite. Nie jutro, nie pojutrze, ale myślę, że w ciągu najbliższego czasu, po uzyskaniu wszystkich pozwoleń... Wiadomo, musimy to wszystko zrobić mądrze, z głową, ale na pewno niedługo do Barda będzie można zawitać do naszej piwniczki - zapewniła w rozmowie z Radiem Wrocław burmistrz Barda, Marta Ptasińska.