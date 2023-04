Odkryli zagadkę poodcinanych dłoni w Egipcie. To starożytny rytuał

Archeolodzy z Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Berlinie byli zainteresowani jednym z najbardziej zaskakujących znalezisk XXI wieku. W 2011 roku w ruinach starożytnego pałacu miasta Awaris (obecnie Tell el-Dab'a w czasach współczesnych) znaleziono aż 12 poucinanych ludzkich dłoni. Ich specjalne ułożenie wskazywało, że musiały mieć znaczenie kulturowe. Teraz niemieccy badacze zaprezentowali w czasopiśmie Nature dowody, tłumaczące czym tak naprawdę jest to znalezisko.

Zdjęcie Fragment wykopalisk ze śladami odciętych dłoni / Gresky, J. et al. 2023/Nature / domena publiczna

Brutalny rytuał starożytnego Egiptu

Jak sprawdzili badacze, odkryte prawe dłonie zostały pozbawione części przedramienia i osadzone w dołach z jak najszerzej rozstawionymi palcami. Nie miały one ciężkich uszkodzeń. Co więcej, aby dłonie mogły być umieszczone w znalezionych pozycjach, musiały być jeszcze miękkie i elastyczne.

Na tej podstawie archeolodzy założyli, że dłonie musiały zostać amputowane. Mimo że wskazówki na stosowanie tego zabiegu w starożytnym Egipcie istniały już wcześniej, to jest to pierwszy namacalny dowód tej praktyki. Wskazuje na swoisty szacunek do odciętej części ciała.

Analizy tafonomiczne i biologiczne przeprowadzone na kościach ujawniają informacje dotyczące aktu okaleczenia i specjalnego przygotowania tych części ciała, a także o osobnikach, do których pierwotnie należały treść artykułu w czasopiśmie Nature

Zdjęcie Jedna z odciętych dłoni z charakterystycznie rozszerzonymi palcami / Gresky, J. et al. 2023/Nature / domena publiczna

Łącząc te założenia ze znalezieniem odciętych dłoni w tak dużej liczbie, archeolodzy postawili hipotezę, że są one dowodem specjalnego rytuału. Wskazuje na to także ceremonialność znaleziska. Prawdopodobnie amputacji dokonano w ramach wielkiego wydarzenia w pałacu, gdzie wręczono je jako trofeum.

Nowe spojrzenie na starożytną kulturę?

Wnioski naukowców do pewnego stopnia zmieniają obraz kultury starożytnego Egiptu. Wiadomo, że Egipcjanie stosowali tę praktykę. W egipskich świątyniach w znajdują się obrazy stosów poucinanych dłoni. Jednak teoria niemieckich naukowców jako pierwsza wskazuje namacalny dowód tej praktyki. Sugeruje też, że ten rytuał przyszedł na ziemie Egiptu 50-80 lat wcześniej niż zakładano. Przynieść miał go ze sobą ludu Hyksosów, który przybył w rejony delty Nilu ok. 1650–1540 roku p.n.e.

Zdjęcie Obraz przedstawiający stos odciętych dłoni w egipskiej świątyni Medinet Habu / Steven C. Price / Wikimedia

Praktyka odcinania dłoni była powszechna jako oznaka triumfu zwłaszcza w czasach wojny, gdzie dokonywano jej na ujętych wojownikach wrogiego ludu. Niemieccy archeolodzy twierdzą, że ich badanie rzuca nowe światło na wpływ różnych kultur w kreowaniu cywilizacji dawnego Egiptu oraz co ważniejsze, na rozwój praktyk wojennych starożytności.