Jest to pierwsze sanktuarium znalezione na wschodniej granicy Cesarstwa Rzymskiego, jest to także jedno z ostatnich sanktuariów Mitry na świecie. Mitra to ezoteryczna i tajemnicza wiara Cesarstwa Rzymskiego. Jej ceremonie i rytuały są tajne i odbywały się w podziemnych strukturach i świątyniach zamku Zerzevan.

powiedział dyrektor wykopalisk Aytaç Coşkun dla Agencji Anadolu (AA)