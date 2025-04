Słowo "konklawe" pochodzi z łacińskiego sformułowania "cum clave", co oznacza "pod kluczem". Termin ten dobrze opisuje zasadę tajności wyboru papieża przez kardynałów, a po raz pierwszy został użyty przez papieża Grzegorza X w konstytucji apostolskiej Ubi Periculum z 1274 roku, która to też przyznała prawo wyboru nowego papieża jedynie kardynałom.

Obecnie konklawe odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie i zwoływane jest po 15-20 dniach od śmierci lub ustąpieniu papieża . Poprzedza go okres "pustego tronu" (sede vacante ) , czyli czasu, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona, a władzę nad Kościołem sprawuje Kolegium Kardynalskie.

W skład konklawe wchodzą kardynałowie elektorzy, którzy do tego czasu nie ukończyli 80. roku życia. Maksymalnie w konklawe może wziąć udział 120 kardynałów, a mianowani są oni przez papieża oraz wybierani spośród duchowieństwa Kościoła katolickiego. Każdy z nich składa przysięgę milczenia przed rozpoczęciem konklawe. Do czasu wybrania nowego papieża kardynałowie nie mogą opuścić Kaplicy, a ich kontakt ze światem zewnętrznym jest całkowicie odcięty. Nie mają dostępu do internetu, gazet, nie mogą posiadać też notatek.