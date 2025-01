Wysoka na ok. 9 m (dla kontrastu, piramida Cheopsa, zwana Wielką Piramidą, ma ich 139) kopia słynnych budowli w Egipcie stała się miejscem ostatniego spoczynku rodzin von Eben i Mohring. Budowę zlecił Karl Adolf August Freiherr von Eben und Brunnen - był on pruskim generałem i dowódcą Pułku Huzarów, oraz właścicielem rożnowskiego majątku. Skąd decyzja, aby grobowiec wznieść w formie piramidy?

Odpowiedź jest krótka: z inspiracji Egiptem. "Osiemnastowieczna piramida w Rożnowie powstała na fali zainteresowania arystokracji i architektów starożytnością oraz odwoływania się w filozofii oświeceniowej do uniwersalnych symboli wieczności i nieśmiertelności", wskazuje OKZ. Zgodnie z informacjami napływającymi ze świata na temat egipskich grobowców faraonów, specyficzny kształt budowli miał na celu sprzyjać mumifikacji ciał. Czy to się udało?

Niestety, w 1945 roku grobowiec został splądrowany przez żołnierzy Armii Czerwonej, a w kolejnych latach był dewastowany przez złodziei i wandali. Mimo to zachował się w oryginalnej formie. Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim stanowi unikalny przykład grobowca z XVIII wieku, nawiązującego kształtem do piramid egipskich.

Obecnie grobowiec można podziwiać jedynie z zewnątrz, ale jego nietypowy kształt i fascynująca historia czynią go wyjątkowym miejscem na mapie Polski. Zainteresowanym tym, jak wygląda wnętrze, też nie zabraknie wrażeń - do środka można zajrzeć przez małe okienka. Da się wówczas zobaczyć uporządkowane trumny. By trafić do piramidy w Rożnowie, należy kierować się na Rożnów 48.